Tras el campeonato de los Criollos, inicia la confección del equipo de Puerto Rico para la Serie del Caribe

“Hay unos nombres que están en la preselección. El que vaya a ir, está listo. Cuando se le da la llamada, siempre están listos para contestar. Han tenido tiempo para analizar y entender si está disponible o no, si tiene permiso. Hablando de los jugadores que no participaron (en la final)” , comentó Berroa a El Nuevo Día .

“No descarto a nadie hasta que me digan que no. Ya sí me ha llamado uno que otro que, desafortunadamente, no estarán disponibles”, agregó.