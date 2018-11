Buenos Aires - Al menos diez personas fueron detenidas este sábado por los incidentes que se registran en los alrededores del estadio Monumental a minutos del comienzo del partido decisivo de la final de la Copa Liberadores entre River Plate y Boca Juniors, informaron a Efe fuentes policiales.

El autobús de Boca Juniors que conducía al estadio a la plantilla fue atacado por fanáticos de River Plate antes de llegar al estadio, en el barrio de Belgrano de Buenos Aires.

River Plate supporters attack Boca Juniors squad bus with pepper spray and rocks ahead of the Copa Libertadores final pic.twitter.com/h1FktcFQkF