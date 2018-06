Moscú- Alemania no era invencible. Ese fue el discurso que México se aprendió de memoria en los días previos a su debut en la Copa Mundial. Y esa convicción se concretó en realidad el domingo con un memorable triunfo 1-0 ante el campeón vigente.

Gracias al gol de Hirving Lozano en el primer tiempo, los mexicanos dieron el gran campanazo en el Mundial de Rusia al vencer 1-0 a Alemania.

“Es el mejor gol de mi vida”, dijo Lozano.

El atacante del PSV Eindhoven aprovechó el pase de Javier Hernández a los 35 minutos para marcar el primer gol de su carrera en una Copa del Mundo. Los mexicanos resistieron la furibunda reacción de Alemania en el tramo final para vencerle por primera vez en su historia en una competición oficial de la máxima categoría.

La victoria premió el planteamiento del técnico Juan Carlos Osorio, tan cuestionado por sus alineaciones. En casi todos los aspectos, México esculpió una brillante actuación en el estadio Luzhniki de Moscú: un equipo audaz sin complejo alguno frente a la jerarquía germana.

“Esta es una victoria conseguida por el amor de los jugadores a la camiseta”, dijo Osorio en una entrevista a pie de cancha. “Todo el crédito es para los muchachos, diseñamos un plan y salió todo bien. Ganamos en las dos áreas”

Luego, en la sala de conferencias el coliseo moscovita, el entrenador colombiano subrayó: “la presión es mía” y “cuando se gana, el crédito es para mis jugadores".

🌄México estuvo épico en Moscú Full screen Gracias al gol de Hirving Lozano en el primer tiempo, los mexicanos dieron el gran campanazo en el Mundial de Rusia al vencer 1-0 a Alemania. (The Associated Press) “Es el mejor gol de mi vida”, dijo Lozano. El atacante del PSV Eindhoven aprovechó el pase de Javier Hernández a los 35 minutos para marcar el primer gol de su carrera en una Copa del Mundo. (The Associated Press) Los mexicanos resistieron la furibunda reacción de Alemania en el tramo final para vencerle por primera vez en su historia en una competición oficial de la máxima categoría. (The Associated Press) “Esta es una victoria conseguida por el amor de los jugadores a la camiseta”, dijo el técnico mexicano Juan Carlos Osorio en una entrevista a pie de cancha. (The Associated Press) Con el triunfo, el Tri se coloca en la punta del Grupo F, donde militan también Corea del Sur y Suecia, que se enfrentan el lunes. (The Associated Press) México procurará acercarse a la siguiente ronda con una victoria ante los coreanos el próximo sábado. (The Associated Press) Alentado por miles de sus aficionados que fueron mayoría en el Luzhniki, México plantó un partido con gallardía. (The Associated Press) (The Associated Press) (The Associated Press) (The Associated Press)

Salidas rápidas que dejaron en evidencia a una frágil defensa rival. Asedio constante que no permitió al equipo de Joachim Loew soltarse, sino que más bien acentuó su inusitada desorganización. Quizás los mexicanos quedaron debiendo sólo en la definición, desperdiciando múltiples ocasiones de gol.

Pero Lozano supo aprovechar la que se le presentó para marcar la diferencia.

“No sé si es la victoria más importante de México, pero es una de la más importantes”, remarcó Lozano. “Empezar con el pie derecho, con el mejor equipo del mundo, es un gran resultado".

El "Chucky" Lozano, de 22 años, había sido señalado como una de las nuevas figuras llamadas a destacarse en Rusia. Viene de anotar 16 goles en su primera temporada en Holanda.

Alemania, el campeón reinante, había ganado sus últimos siete partidos iniciales en un Mundial, los últimos cuatro con una pizarra combinada de 20-2.

Los alemanes buscan convertirse en el primer equipo en revalidar el título desde Brasil en 1962, pero apenas han ganado uno de sus últimos siete partidos en todas las competiciones. No perdían en un debut mundialista desde que la entonces Alemania Occidental cayó 2-1 ante Argelia en 1982.

Loew enfatizó que Alemania no naufragará en la fase de grupos.

"No va a pasar. Vamos a avanzar", dijo. "No existe motivo para caerse por perder un solo partido".

Francia en 2002 y España en 2014 fueron los últimos campeones que perdieron en sus debuts. Ninguno sobrevivió la primera ronda.

Aunque los alemanes habían dejado dudas en los encuentros de preparación, pocos apostaban que México podría dar el zarpazo.

Con el triunfo, el Tri se coloca en la punta del Grupo F, donde militan también Corea del Sur y Suecia, que se enfrentan el lunes.

México procurará acercarse a la siguiente ronda con una victoria ante los coreanos el próximo sábado, en Rostov, mientras que Alemania buscará sumar sus primeros puntos ante los suecos ese mismo día, pero en Sochi.

Alentado por miles de sus aficionados que fueron mayoría en el Luzhniki, México plantó un partido con gallardía y desde el primer minuto inquietó al arquero Manuel Neuer con una combinación entre Carlos Vela y Lozano que fue desviada por Jerome Boateng.

Alemania respondió y Timo Werner aprovechó un titubeo de Gallardo por la banda izquierda y entró al área sin marca pero su disparo se fue desviado.

Los mexicanos volvieron a tocar a la puerta con un remate de Héctor Moreno a los 14, pero el intento quedó ahogado en las manos de Neuer, titular en el Mundial tras perderse casi toda la temporada con el Bayern Múnich por una fractura en el pie.

“Hemos jugados muy mal en el primer tiempo”, reconoció Loew. “Fuimos incapaces de imponer nuestra manera habitual de juego ofensivo y pases. En el segundo tiempo pudimos presionar, pero México también retrasó las líneas”.

El único gol se produjo cuando Héctor Herrera robó una pelota cerca del mediocampo y se la dio al “Chicharito” Hernández, quien enfiló al área y asistió a Lozano.

En la réplica, Alemania estuvo cerca de nivelar con un tiro libre de Toni Kroos a los 38, que fue desviado ligeramente por el portero Guillermo Ochoa antes de sacudir el poste.

Durante el segundo tiempo, los mexicanos no bajaron la intensidad. Generaron una buena jugada asociada en contragolpe, pero Hernández no estuvo fino para asistir a Carlos Vela y Andrés Guardado finalizó la jugada con un disparo por encima del arco. La falta de precisión del lateral Miguel Layún también les costó en otras ocasiones propicias.

Los alemanes inquietaron al arquero Ochoa a los 64, con un remate de Sebastian Rudy que se fue ligeramente desviado. Pasaron a monopolizar la posesión de la pelota con el consentimiento mexicano, apostándole a encontrar otro tanto en las transiciones. Osorio mandó a la banca a Vela para hacer ingresar a Edson Álvarez, un volante defensivo.

Osorio intentó amarrar más el resultado con el ingreso de Rafael Márquez, el veterano zaguero de 39 años que convirtió en el tercer jugador en disputar cinco mundiales en la historia.

Los alemanes no dejaron de insistir y rozaron el empate a los 89 con un disparo del suplente Julian Brandt que se estrelló en un poste.

“Tuvimos un par de remates a puerta, pero fue como si estaba embrujada. El balón no quiso entrar a la red”, señaló Loew.

La realidad es que todo le sonrió a México.