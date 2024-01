Dwayne Johnson obtiene los derechos sobre su apodo, “The Rock”, y se une a la junta directiva de TKO

“Le debo todo a ese nombre”, dijo Johnson. “Sin ese nombre no habría carrera de lucha libre. No habría una carrera en Hollywood”.

Johnson comenzó su carrera de lucha libre en la WWE en 1996. El luchador de tercera generación se hizo famoso por sus rivalidades con luchadores como “Stone Cold” Steve Austin y Triple H. Ha ganado ocho campeonatos de la WWE, tiene una autobiografía mejor vendida del New York Times, “The Rock Says”, y protagonizó películas como “Fast X”, “Black Adam”, “Jungle Cruise” y “Jumanji: Welcome to the Jungle”.