Este próximo domingo la Fórmula 1 llega a uno de los circuitos más icónicos y pintorescos de la temporada, el circuito de Austria: el Red Bull Ring.

En esta ocasión, lo más interesante es el hecho de que se llevará a cabo el segundo Sprint Race de la temporada, en un fin de semana que se proyecta será lluvioso.

Luego de la última carrera en Canadá hace dos fines de semanas donde se vio una mejora sustancial en los equipos Mercedes, Aston Martin, y hasta Ferrari, este fin de semana será todo expectativa ya que a este punto de la temporada son varios los conjuntos que prometen incluir actualizaciones para este circuito y mejorar las que estrenaron en Canadá. Viendo que las distancias entre el líder Max Verstappen, de Red Bull, y Fernando Alonso (Aston Martin) se acortaron, no es descabellado pensar que este domingo pudiera llegar la primera derrota de la temporada para Red Bull.

Esta derrota pudiera llegar el domingo en el Grand Prix, pero también el sábado en el evento de Sprint Race. Este tipo de evento no es el favorito de Max Verstappen, quien ha sido bastante vocal en contra estos. Max comentó a racingnews365.com: “Esta es la segunda carrera Sprint de la temporada, siempre son más agitadas y complejas en comparación con una carrera normal, y el clima también parece un poco impredecible, por lo que definitivamente cambiará un poco las cosas.”

Otro corredor que no se mostró muy entusiasmado con el Sprint Race fue Fernando Alonso, de Aston Martin, equipo que a pesar de haber tenido una mejoría en el circuito de Canadá no prevén que este formato de carrera les beneficie. Alonso comentaba: “Creo que el fin de semana de Sprint no será ideal para nosotros.”

A pesar de que la configuración de baja carga aerodinámica presentada por Aston Martin en Canadá los benefició bastante, Alonso entiende que aun les hace falta aprender y entender más el auto con las mejoras. “Todavía [necesitamos] más tiempo en los entrenamientos libres con nuestro nuevo auto mejorado. Todavía tenemos que entender y optimizar un poco el paquete y en Austria, obviamente con el Sprint, solo tendremos la FP1 para hacerlo”, comentó a racingnews365.com.

Por otro lado, hablando de mejoras y actualizaciones, hay que tener en cuenta tres equipos adicionales: Williams, Ferrari y McLaren.

Ferrari mostró un mejor desempeño en Canadá, y este circuito austríaco les favorece grandemente tomando en cuenta que las características de la pista se adaptarán bien a sus autos ya que no cuenta con muchas secciones de velocidad alta. Si el equipo logra volver a tener el ritmo de carrera que tuvieron en el pasado circuito, pudieran lograr colocarse como contrincantes de Mercedes y Aston Martin cómodamente.

El equipo de McLaren, por su parte, estará estrenando su primer y más importante cambio de una serie de tres, que se dividirán en los próximos tres circuitos. Estos cambios son sustanciales ya que cambiarán todo el diseño aerodinámico de sus autos, en busca de colocarse en posiciones de puntos para lo que resta de temporada, y en un escenario perfecto unirse a la batalla de los demás equipos principales.

Finalmente, el tercer equipo que presentará cambios es Williams, quienes sorprendentemente lograron terminar en posición de puntos en el pasado circuito con su corredor Alex Albon. El plan del equipo es replicar los cambios hechos en el carro de Albon al carro de su compañero Logan Sargeant para intentar colocar ambos en mejor posición durante el fin de semana.

A fin de cuentas, hay muchísimos factores que pueden influir en lo que pase este próximo fin de semana, pero sí hay tres cosas a tener pendiente: (1) el hecho de que hay Sprint race, y muchos corredores/equipos no les beneficia, (2) las actualizaciones en los autos de ciertos equipos, y (3) las mejoras vistas en Canadá de los contrincantes directos de Red Bull, que de volverse a ver en el Red Bull Ring, pudieran convertir este Grand Prix en uno de mucha intensidad y posibles nuevas caras en el podio.

La carrera será a las 9:00am, hora local.