Santiago, Chile - Adriana Díaz aseguró el martes su segunda medalla de bronce y adelantó a las semifinales en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, en esta ocasión en la modalidad de sencillos, tras vencer a la mexicana Yadira Silva en los cuartos de final.

Con esta actuación, la tenismesista se convirtió en la deportista puertorriqueña que más preseas ha ganado en la justa continental con siete, informó el historiador deportivo Carlos Uriarte. Sobrepaso al pesista Fernando Luis Báez y al gimnasta Luis Felipe “Tingui” Vargas, ambos con seis.

La boricua se enfrentará a la canadiense Mo Zhang en semifinales el miércoles a partir de las 9:00 a.m., hora de Puerto Rico.

En el partido de hoy los sets cerraron 11-7, 11-7, 11-8, 9-11 y 11-6 antes de que la cancha entera le cantara “Cumpleaños Feliz” a Díaz, quien cumple 23 años de edad.

En las gradas estuvieron sus compañeros de equipo, así como la plana mayor del Comité Olímpico de Puerto Rico, liderado por la presidenta Sara Rosario. El mismo público había presenciado antes la dolorosa eliminación de Adriana y su hermana Melanie Díaz en las semifinales de la modalidad de dobles femenino, que dejó a las boricuas con bronce.

Como parte del acompañamiento, la fanaticada llevó pancartas con mensajes para felicitar a Díaz.

“Hace dos semanas pensé que en mi cumpleaños no iba a hacer nada, pero ha sido especial. Ya me han cantado como cuatro veces, y ojalá que no paren”, dijo la deportista.

“Estoy super contenta del logro. De verdad que el tenis de mesa ha sido mi vida. Y estar logrando lo que siempre soñé es algo que me deja sin palabras. Y lo más importante es que mi familia está aquí y que hay mucha gente de Puerto Rico aquí apoyándome. Eso lo más gratificante”, agregó Díaz al referirse a sus siete medallas.

Díaz definió los sets ante Silva tarde en los parciales, en los puntos importantes, en los que no cedió ante la mexicana que se mantuvo pareja con la boricua en los inicios de cada set.

Luego de perder el cuarto set, Díaz comenzó ganando 4-1 y 7-2 el quinto. Fue el único set abierto del partido.

“Me considero una jugadora agresiva y quería que esos tiros entraran”, puntualizó.