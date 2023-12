Los Changos de Naranjito llegarán a Guaynabo este miércoles a las 8:00 de la noche con la encomienda de defender su cancha temporera, el Coliseo Mario “Quijote” Morales, para el quinto partido de la serie final de la Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM) ante los Caribes de San Sebastián.

La serie, a un máximo de siete encuentros, está empatada a dos victorias por bando. Los subcampeones nacionales se llevaron el primero realizado en Guaynabo, mientras los Caribes hicieron lo propio en Coliseo Luis Aymat Cardona, de San Sebastián.

Los próximos dos partidos fueron “robos en casas ajenas”. Los Caribes prevalecieron en el tercer choque en Guaynabo y los Changos hicieron lo mismo en cinco parciales (25-21, 23-25, 20-25, 25-23 y 15-13) en San Sebastián el lunes.

Naranjito juega de local en Guaynabo luego que la Federación Puertorriqueña de Voleibol cerrara la cancha Gelito Ortega por un incidente entre fanáticos y un árbitro.

El lunes, los Changos ganaron el primer parcial, cayeron en los siguientes dos y pudieron reponerse en el cuarto para provocar un set decisivo.

“Sabíamos que iba a ser una serie larga. Una serie donde ir a ganar a San Sebastián es extenuante porque hay que bregar con la fanaticada y bregar con la presión del partido”, expresó el dirigente de los Changos, Jamille Torres, al referirse al saldo hasta ahora de la serie.

“Estamos entusiasmados porque sabemos que anoche (el lunes) nos dimos la oportunidad de seguir compitiendo por el campeonato. De haber perdido ayer, nos íbamos a poner en una situación bien difícil llegando a Guaynabo abajo (con marca de) 3-1. De verdad, estamos entusiasmados porque sabemos que tenemos la oportunidad de cerrar con el campeonato”, reiteró.

En el partido del lunes, el combinado naranjiteño tuvo cuatro jugadores que aportaron para doble dígito, algo que Torres señaló es la primera vez que ocurre en la serie final. Asimismo, destacó las aportaciones de Ángel Rivera, con 17 puntos, 13 en ataques y cuatro en bloqueos; y de Johansen Negrón, que hizo 16 puntos, 15 en ataques y un bloqueo, cuatro defensas y 25 pases.

“El que Johansen Negrón y Ángel Rivera hayan tenido el partido que tuvieron es fundamental para nosotros poder competir por un campeonato”, dijo Torres.

El refuerzo Félix Chapman cerró con 20 puntos: 18 en ataques, un bloqueo y un ace; y y Juan Vázquez aportó 13 puntos, 11 en ataques, dos bloqueos, siete defensas y 10 pases.

En el caso de San Sebastián, Pelegrín Vargas logró 27 puntos, 23 en ataques, un bloqueo, un ace, 16 defensas y 23 defensas; Pablo Guzmán con 13 tantos, 10 en ataques, dos en bloqueos, un ace, cinco defensas y 14 pases; Ezequiel Cruz contribuyó 12 puntos; e Ismael Alomar añadió otros 11 puntos.

Salir con fuerza desde el inicio

Por su parte, el técnico de los Caribes, Javier Gaspar, reconoció que sus contrincantes pudieron capitalizar en momento clave, lo que les costó la victoria. Añadió que están listos para el próximo encuentro en Guaynabo, donde espera que sus pupilos arranquen con fuerza desde el primer parcial.

“Yo entiendo que es importante que desde el punto uno salgamos con un nivel de energía alto y salir a ser los protagonistas. Yo creo que en todos los primeros sets de esta serie nosotros hemos salido al contraataque y no atacar al otro. Esperamos a ver qué trae Naranjito para nosotros reaccionar. Tenemos que cambiar esa manera de jugar y salir a ser los protagonistas desde el primer punto”, argumentó Gaspar.

El piloto destacó que en esta serie final, los Caribes han perdido todos los primeros sets, lo que entiende no es un lujo que se pueden dar con un equipo como los Changos.

“Ese ha sido el tema recurrente. Esperamos hasta lo último, como el boxeador, que espera que lo tumben una vez para entonces ponerse agresivo. Pero ya no podemos hacer eso y mucho menos contra un equipo como el de Naranjito, que está jugando muy bien”, dijo.

“Empezamos muy pasivos. Tenemos que ser más agresivos con nuestro juego, con la intensidad que jugamos. Aprovechar las oportunidades que tenemos para hacer puntos, en particular el contraataque. Yo creo que no hemos sido efectivos en eso. En particular en todos los primeros sets de esta serie final”, recalcó.

En cuanto al plan para ese quinto partido, esperan poder robarse el juego.

“Para el juego de mañana vamos con la mentalidad que tuvimos el sábado, ir a robarnos otro en la carretera”.

Para Manatí el juego final

Por otro lado, el director de torneo de la LVSM, Jaime Vázquez, confirmó que de haber un séptimo partido, se jugaría en el Coliseo Juan Aubin Cruz Abreu “Bincito”, de Manatí.

“Ese juego sería el domingo, 17 de diciembre a las siete de la noche”, apuntó Vázquez.

La instalación deportiva tiene cabida para unos 8,000 fanáticos, puntualizó el directivo.