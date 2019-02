Hace unos días, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood anunció que en la próxima ceremonia de entrega de los Oscar solo se interpretarían los temas musicales de las películas "Shallow" ("A Star Is Born") y "All the stars" ("Black Panther").

El aviso -que dejaba afuera a otras tres canciones nominadas- generó una enorme polémica y todo tipo de especulaciones acerca de un posible favoritismo por parte de la organización de los dorados galardones.

Frente a las críticas recibidas, la Academia ha rectificado su decisión y dio a conocer ahora que incluirá a las otras tres canciones que se disputaran el galardón: "I'll Fight" (RGB), "The Place Where Lost Things Go" ("Mary Poppins Returns") y "When a Cowboy Trades His Spurs for Wings" ("The Ballad of Buster Scruggs").

La elección de los temas en principio fue tildada de injusta, tratándose de canciones compuestas y cantadas por estrellas de renombre internacional como Lady Gaga y Kendrick Lamar, lo que hacía entrever que el resto de las candidatas quedaban en desventaja.

A partir del cambio de la Academia, se ha revelado a través de Twitter que Jennifer Hudson interpretará "I'll fight", escrita por Diane Warren para el documental RBG.

A las pocas horas, un segundo tuit develaba que "The Place Where Lost Things Go", que aparece en el film de Disney, Mary Poppins Returns, sonará en la voz de "un invitado sorpresa muy especial". Aunque todo apunta a que esa artista será Emily Blunt, algunos creen que puede haber una inesperada aparición de Julie Andrews, quien encarnó por primera vez a Mary Poppins en el papel que la catapultó a la fama, en 1964.

Spoiler Alert: "The Place Where Lost Things Go" from "Mary Poppins Returns" will be performed on the #Oscars.



BONUS SPOILER ALERT: It will be performed by a surprise special guest! — The Academy (@TheAcademy) 31 de enero de 2019

Por el momento, los productores mantienen la intención de acortar la ceremonia, que ha sido objeto de criticas en pasadas ediciones por su larga duración. Cada canción sera interpretada en un intervalo de 90 segundos, tal como han revelado varias fuentes estadounidenses.

"O todos o ninguno"

Aún no se ha confirmado oficialmente si "When a Cowboy Trades His Spurs Wings", canción de Willie Watson y Tim Blake Nelson, que suena en la película de los hermanos Cohen The Ballad of Buster Scruggs, sonará en la voz de Willie Watson y Blake Nelson o si otros artistas tomarán su lugar sobre el escenario.

La 91 entrega de los Oscar se celebrará el domingo 24 de febrero en el Dolby Theatre de Los Ángeles y no contará con un presentador oficial, luego de que se formalizara la renuncia de Kevin Hart a ser anfitrión de la velada.