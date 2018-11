Nueva York - Sotheby's anunció que subastará en Nueva York cuatro obras del pintor estadounidense Jean-Michel Basquiat (1960-1988), entre ellas “Sin título (Pollo frito)” por un precio que estima superior a los $25 millones.

En una nota de prensa, la casa de subastas destacó que el cuadro, compuesto por dos paneles que abarcan 3 metros, data de 1982, un año “esencial” en el que el artista neoyorquino de madre puertorriqueña “aterrizó completamente en la escena del arte internacional”.

“La pintura tiene toda la iconografía clave de Basquiat, con sus poderosas calaveras, la corona de tres puntas y la densa red de referencias textuales que se repiten y son recurrentes en los trabajos más significativos” del artista.

“Pollo frito” es la principal pintura del conjunto, que procede de la misma colección privada y constata el “desarrollo del lenguaje visual impactante” del aclamado pintor durante la década de los 80.

Además, obras de arte valoradas en decenas de millones de dólares que están al alcance de solo unos pocos afortunados, a partir de de esta semana y durante unos diez días, estarán también a la vista del neoyorquino medio gracias a las exposiciones de las casas de subastas Sotheby's y Christie's.

Como todos los años, estas dos compañías, líderes en su sector, organizan en noviembre importantes subastas de arte en las que ofrecen al mejor postor obras de algunos de los artistas más influyentes de los últimos siglos.

De esta forma, algunas de las piezas más cotizadas del mundo, que normalmente ocupan los largos pasillos de suntuosas mansiones para el deleite solo de sus multimillonarios propietarios, pueden ser admiradas por aquel que lo desee.

Entre ellas, obras de Van Gogh, Edward Hopper, Vasilly Kandisnky, Claude Monet, René Magritte, Joan Miró, Georgia O'Keeffe, Willem de Kooning, Jackson Pollock, Jean-Michel Basquiat, Gerhard Richter, David Hockney y un largo etcétera.

En esta ocasión, uno de los protagonistas será el cuadro “Chop Suey” (1929), de Edward Hopper, considerado el pintor realista de Estados Unidos más importante del siglo XX y reverenciado por su capacidad de plasmar instantes de quietud y provocar momentos de profundo análisis. Se estima que tiene un valor de entre $70 y $100 millones, un importe que posiblemente se supere durante la subasta.

Christie's subastará “Portait of an Artist (Pool with Two Figures)” (1972), del británico David Hockney, que tiene un valor estimado de unos $80 millones.

Gran expectación despierta asimismo una de lasobras clave de Van Gogh, “Coin de jardin avec papillons”, de 1887, pintado durante el momento crucial de su carrera en el que empezó a experimentar con nuevas técnicas.