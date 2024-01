El calor inmisericorde no detuvo a las multitudes, que desde tempranas horas de la mañana comenzaron a inundar con entusiasmo las calles adoquinadas del Viejo San Juan en el cuarto y último día de celebración de las Fiestas De La Calle San Sebastián 2024.

En esta edición 54, los asistentes disfrutaron del trabajo de cientos de artesanos, variada oferta musical y gastronómica, así como actividades para toda la familia en todas las plazas del Viejo San Juan, entre ellas la Plaza del Quinto Centenario, la Plaza de Armas, la Plaza de la Barandilla y la Plaza Colón.

De manera simultánea, el ambiente se extendía hasta la sede del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP), donde había actividades familiares, música y despliegue de artes plásticas y artesanos ofreciendo sus respectivas propuestas.

El pasado jueves y viernes, 18 y 19 de enero, el casco sanjuanero recibió a unas 110,000 mil personas, mientras que el sábado rondaban las 245 mil, y para hoy domingo se esperaba una cantidad similar al sábado. A las 3:00 de la tarde, ya se había calculado la cantidad de 100,000 personas, y continuaban llegando ciudadanos a la celebración.

“Hasta ahora todo va marchando bien. Claro, el contratiempo natural de lo que es manejar decenas de miles de personas diariamente, los tapones y ese tipo de cosas, pero la transportación del municipio está fluyendo, gracias a Dios. Tuve una reunión con el equipo que coordina la fiesta y, sin haber contabilizado Uber, taxis y lancha de Cataño, habíamos tenido una presencia de más de 230 mil personas durante el día. Eso es mucho, así que no me sorprendería que el número final sea sobre los 250 mil solamente ayer (sábado). En el día de hoy estamos esperando un número similar. Así que estamos de nuevo ajustando los asuntos de seguridad, bien vigilantes al tránsito, para tratar de que fluya lo más eficientemente posible”, expresó al filo del mediodía el alcalde de la capital, Miguel Romero, a El Nuevo Día.

Como parte de las novedades en la oferta cultural, este año se llevó a cabo la Primera Competencia de Trovadores de las Fiestas de la Calle San Sebastián 2024, celebrada en la tarima de la Plaza de Armas a a partir de las 11 de la mañana, la cual dio la oportunidad a los trovadores improvisadores puertorriqueños a difundir esta costumbre y tradición, y cuyo campeón fue el trovador Ángel “Kenti” Colón, quien fue premiado con la suma de $3,000.

Asimismo, a las 4:00 de la tarde la Plaza Colón se apoderó del retumbar de los tambores al llevarse a cabo el Primer Encuentro de Tambores de las Fiestas de la Calle San Sebastián 2024, que sirvió para el disfrute de los entusiastas de la bomba y el público general.

Como suele ser costumbre, incontables turistas llegan anualmente a la isla para ser parte de la festividad, así como puertorriqueños que ya no residen en suelo boricua. Una de las que no perdió oportunidad en gozar al máximo fue Soleil Rivera Figueroa, natural de Manatí, quien reside en Nueva York y viajó exclusivamente a la isla para ser parte de las tradicionales fiestas.

“Como puertorriqueña tenía que venir porque son las fiestas más tradicionales de Puerto Rico. Como tradición familiar, venía con los míos año tras año, y por eso estoy aquí con mi familia, porque quiero conservar la tradición de continuar viviendo y de vez le huyo al frío”, mencionó Rivera Figueroa.

Y es que no había una sola esquina de la ciudad amurallada, que no fuera ambientada por comparsas, vejigantes, zanqueros, pleneros y batucadas para junto a las decenas de miles de personas y las altas temperaturas, crear un candente cierre de las Fiestas de la Calle San Sebastián.

Buen inicio de año para los artesanos

En general, ha sido un buen comienzo de año para los cientos de artesanos y artistas plásticos, que habitaron el Cuartel de Ballajá, quienes catalogaron la experiencia como una en las que tuvieron “muy buenas ventas”.

Hay artesanos para quienes ya es tradición este evento cultural en el que exponen y venden sus obras, como lo es Marisol Pagán, quien lleva 43 años participando y se distingue por accesorios y joyería en telas africanas, que le dan vida a su propuesta “Mar y Sol”, quien mencionó que “las ventas han estado buenísimas”.

En cambio, hay otros como la artista plástico e ilustradora Mrinali Álvarez Astacio, quien se estrenó en esta edición y le llenó de satisfacción poder conversar acerca del arte con todos aquellos ciudadanos que se acercaban a su mesa, interesados en sus piezas, que le dan vida a su proyecto “Borikén, Isla Cemí”, en el que presenta a Puerto Rico como la isla del cemí, en diferentes horas del día, para mostrar un cambiante paisaje.

“Tengo impresiones de artista en giclée, tengo trabajo en papel original y tengo pinturas en acrílico y medio mixto. Ha sido bien interesante, me ha gustado mucho porque además de vender, he podido hablar con las personas para que también sepan de arte. Me han preguntado y les puedo enseñar mis procesos, desde los estudios que hice para hacer las pinturas, hasta los métodos de investigar y de hacer arte”, expresó la doctora en Ilustración, quien estudió de una manera personal y contemporánea la figura del cemí.

De sus estudios de la naturaleza, nació la virgen “Nuestra Señora de Boriquén” y “La Virgen del Cemí”, así como un santoral con los rezos, Santa Cotorrita y Santo Mucarito, en su intención de relacionar la naturaleza con las experiencias humanas.

“Ha sido bien linda la experiencia y me ha gustado mucho, he podido vender. Alguien que quiera una de mis piezas en su pared para mí es un honor. Lo hago para alegrar y mostrar una visión de nuetro país y sociedad de una manera creativa, que hace falta. Tenemos que imaginar el cómo podemos ser. Quise presentar algo que dé esperanza y estuviera lleno de colores”, afirmó la Álvarez Astacio.

Por otro lado, el tallador Antonio Nieves, quien realiza tallados en madera, alusivos a la flora y fauna boricua, por razones de tiempo no pudo llevar pequeñas obras valoradas en $275. Por tanto, encontró oportuno presentar sus piezas tridimensionales, que son más costosas, con frutos como mangós, acerolas, aguacate, calabaza y berenjena, cuyas ramas son en metal, y las hojas y frutas son en madera pintadas en acrílico.

“Me sorprendió que ayer (sábado) vendí todo y la pieza más económica que tenía era de $2,300. Como no pude traer las piezas económicas, traje cuatro y las vendí, siendo la más costosa de ellas la de las acerolas en $4,300″, mencionó el tallador, quien lleva desde el 2007 exhibiendo en esta feria de artesanías.

Muy bien también le fue a los artistas plásticos, la maestra del grabado, Consuelo Gotay y su hijo Víctor Rodríguez Gotay, quienes presentaron grabados en relieve y pinturas en su mayoría, en grande y pequeño formato.

Mientras sigue la algarabía, la música y el festejo, se espera uno espectáculos de la noche, que contará con el artista urbano Wisin, quien se presentará a las 10:00 de la noche en la Plaza del Quinto Centenario y será el gran cierre, con artistas invitados y efectos especiales.