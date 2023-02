La actriz Gladys Aguayo falleció ayer a los 93 años, confirman varias actrices y actores a través de mensajes en las redes sociales.

“Hoy (ayer) también se nos fue la compañera actriz Gladys Aguayo… de las mejores ‘villanas’ de nuestras producciones de telenovelas. Tenía 93 años. Vivió una vida plena, feliz y productiva. Ahora, te toca descansar en la PAZ del Señor, querida Gladys. Mis condolencias sinceras a sus deudos y familiares .. RIP”, compartió la actriz Marilyn Pupo en sus redes sociales.

“Descanse en Paz querida y admirada Gladys Aguayo”, escribió, por su parte, el actor Jorge Luis Ramos.

Pupo, por su parte, confirmó a este medio que se enteró del fallecimiento de la actriz a través de una comunicación interna del Colegio de Actores de Puerto Rico. Aclaró que hace muchos años no hablaba con Aguayo, actriz que admiraba y respetaba desde que se conocieron en la década de 1970 en Telemundo.

“Lamentablemente hace mucho que no sabía de ella. No tengo detalles de su muerte. Nos conocimos en Telemundo cuando se hacían las novelas. Gladys era un pilar fuerte de las novelas. Era muy buena actriz y con una experiencia maravillosa. Hacía los mejores papeles de villana. Gente como ella y otros pilares significaron mucho en la industria de la televisión. Las nuevas generaciones deben mirar y estudiar el trabajo de todas estas actrices y actores que como es ley de vida ya no están pero le debemos mucho y debemos respetarlos y honrar ese legado”, indicó Pupo.

Se desconoce la causa de la muerte de la actriz que se destacó en la televisión, cine y teatro puertorriqueño.

Este medio ha intentado comunicarse con algún familiar de la actriz, pero los esfuerzos han sido infructuosos.

Su biografía expuesta en la Fundación Nacional para la Cultura Popular señala que la actriz debutó en teatro a los 16 años, en el elenco de la comedia “La maja desnuda”, que el productor Ricardo Rossi presentó en el Teatro Tapia, en el Viejo San Juan.

Aguayo creció en San Juan, en el sector de Ocean Park. Trabajó en otras producciones de Rossi. En 1947, fue reclutada para integrar el elenco dramático permanente de la radio interpretando personajes como “Jane”, en la serie “Tarzán, el Rey de la Selva”; y a “Luisa Lane” en “Superman”.

Con la llegada de la televisión, debutó en la pantalla chica en la comedia “Mami y Papi”, que protagonizaban Mapy y Fernando Cortés. Sin embargo, fue el campo melodramático el que le dio su mejor plataforma de exposición. De esta forma una de las primeras telenovelas que mayor notoriedad le ganó lo fue “Los hijos de nadie” que, transmitida en 1961, la llevó a compartir con figuras como Mona Marti, Walter Mercado, Mercedes Sicardó y Adela Villamil, según expone la Fundación Nacional para la Cultura Popular.

Otros créditos de actuación que se anotó en años subsiguientes fueron las telenovelas “Río abajo” (1961), “Con la muerte en el alma”, “La calumnia”, co-estelar (1963); “María Lola”, formando pareja romántica con Axel Anderson (1963); “El collar de lágrimas” (1963-1964); “El dolor de un recuerdo”, con Mario Pabón y Martita Martínez (1964); “Una ventana al cielo” (1964-1965); “La red” (1966); “El enemigo” (1967); “La mujer de aquella noche / Renzo, el gitano” (1968); “Entre el puñal y la cruz” y “La gaviota” (1969); “La intrusa” (1969-1970); “El enemigo”, con Axel Anderson y Maribella García (1972) y “Tomiko”, con Ángela Meyer y Rolando Barral (1972).

En el teatro, la actriz se desempeñó en diversas producciones como: “Los árboles mueren de pie” (1950), “La feria” (1963), “Corona de amor y muerte” (1969) y “Pasión y muerte de Nuestro Señor Jesucristo” (1971).

Fue instructora en la Academia de Modelaje Barbizon (1972-1973). La actriz se asoció con Marisol Malaret Contreras, Miss Universo 1970, para establecer la boutique La Femme, en San Juan. La sociedad con Marisol concluyó en 1983.

En 1988, el productor Edwin Pabellón la invitó a participar en la puesta en escena de “La casa de Bernarda Alba”, con el personaje de la “Poncia”.

Del mismo modo, la actriz formó parte del elenco de “Abierto 24 horas / Confesiones de un taxista” (2003), película para la televisión, y los filmes “El sueño del regreso” (2005) y “La Guagua aérea” del cineasta puertorriqueño Luis Molina Casanova.