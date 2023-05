Desde su constitución el 6 de julio de 1978, el Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico (CAAPPR) ha cumplido con la misión de fomentar la excelencia de ambas profesiones para el bienestar de la isla. Hoy, 45 años después, esta línea de pensamiento se mantiene incólume. La creatividad y la capacidad de solucionar problemas, además, se vuelve más vigente en el proceso de diseño y construcción de espacios.

A lo anterior, la presidenta del CAAPPR, Margarita Frontera Muñoz le añadió lo imprescindible que es la institución a la hora de capacitar a los profesionales para que puedan trabajar a beneficio del público. En esta línea, el colegio se enfoca en que sus integrantes conozcan sobre las nuevas necesidades de los habitantes, tecnologías avanzadas y materiales que innovan en el mercado.

“También está la parte de educar al público general sobre cuál es la función de los arquitectos y arquitectos paisajistas para que los contraten. Igual, para aquellos que no tengan acceso por falta de recursos, puedan hacerlo y tener una manera de vivir digna”, comentó Frontera Muñoz en entrevista con El Nuevo Día.

En sus inicios, el CAAPPR fue un gremio de 300 arquitectos. Actualmente, la licenciada informó con entusiasmo que se ha convertido en una fuerza de 1,100 colegiados. La presidenta, quien próximamente concluirá su tercer y último término en esta posición, puntualizó que no son suficientes.

“En estos momentos de la reconstrucción, sí”, respondió sobre si hacen falta más arquitectos en la vida. “Hubo momentos de recesión económica donde no había construcción y uno decía ‘hay demasiados arquitectos’, pero hoy día se ve la cantidad de solicitud de propuestas que están llegando al colegio, nos llaman municipios y nos dicen ‘qué pasa que no hay arquitectos’”, comunicó.

De esta insuficiencia, Frontera Muñoz detalló la importancia de aclarar la diferencia entre un arquitecto y un ingeniero. Esto, aunque ambas profesiones estén amparadas bajo la misma ley.

“¿Qué es un arquitecto y qué hace?”, preguntó este medio.

“El arquitecto es la persona que, mediante el conocimiento, adiestramiento y las destrezas adquiridas académicamente, ejecuta como profesión los procesos de diseño y la preparación de la documentación de construcción para la edificación de los espacios para el uso y disfrute de los seres humanos”, respondió la presidenta.

También, mencionó, que su preparación académica en Historia de la Arquitectura les brinda la oportunidad de identificar patrimonio histórico y, a su vez, hablar de la historia del país. La arquitecta aprovechó para nombrar el mayor reto de la industria.

Entre los múltiples retos que enfrenta la industria, la arquitecta resaltó, una vez más, la falta de recurso humano. “Esos arquitectos en entrenamiento disponibles, capacitados, se nos están yendo al exterior. Hoy en día, teniendo cuatro universidades que tienen grados académicos en Arquitectura, para mí es sorprendente que la población de los arquitectos se ha mantenido estable, no ha ido en aumento. Eso quiere decir que están estudiando en Puerto Rico, pero se nos van a Estados Unidos y no estamos reteniendo”, lamentó.

Asimismo, Frontera Muñoz expuso que, actualmente, una tercera parte de los profesionales de la arquitectura son mujeres. “Eso no ha avanzado mucho”, agregó. Comparado con el año 2000, la presidenta subrayó que se ha mantenido igual.

Precisamente, con este problema en mente, el año pasado el CAAPPR creó la beca Gertie Besosa Silva, como un intento de fomentar y ayudar económicamente a las arquitectas en entrenamiento que no tienen los recursos económicos para tomar los 6 exámenes de reválida.

“Nuestra profesión en particular, diferente a otras, requiere dos años de práctica. Muchas veces, por estar practicando, se nos hace difícil. Muchos piensan que no es necesario tomarlos si están trabajando para un profesional licenciado porque él es el que va a firmar los planos. Pero si ellos tuvieran la licencia, podrían hacerlo ellos mismos”, continuó.

De celebración

Este año, de forma especial, el CAAPPR invitó a su matrícula, a los profesionales relacionados con el diseño y la construcción, así como al público en general, a tomar parte de las actividades con motivo de su Asamblea y Convención Anual.

El evento se llevará a cabo del 8 al 10 de junio en El Conquistador Resort, en Fajardo.

La Convención contará con la ARQUIEXPO 2023, una feria que reúne en un mismo lugar los más recientes e innovadores productos, materiales y servicios de diseño y construcción, en un ambiente de camaradería donde la comunidad tiene también la oportunidad de compartir con los miembros del gremio mientras visita la amplia oferta de exhibidores.

Bajo el tema de “Salud, Seguridad y Bienestar”, durante la convención se ofrecerán 20 charlas, seminarios y paneles interdisciplinarios de educación continua y un repaso intensivo de reválida para los arquitectos en entrenamiento.

Según la presidenta del CAAPPR, “reconocer la trayectoria de nuestra institución por los pasados 45 años es importante. Destacar el esfuerzo de cada uno de los colegiados que durante ese periodo han trabajado de forma voluntaria en las distintas Juntas de Gobierno, comisiones y comités del Colegio es motivo de celebración”.

Antes de conversar sobres sus logros como presidenta, los cuales reseñaremos próximamente, Frontera Muñoz adelantó que se despide del puesto con mucho pesar. Sin embargo, para esta profesional de la construcción es importante pasar el batón.

“Yo trabajé de voluntaria en la convenciones cuando era estudiante, así que yo creo que eso es importante transmitirlo a las nuevas generaciones, tratar de involucrarlos temprano, porque el amor por el colegio yo lo tenía. Desde entonces, trabajé en diferentes juntas como secretaria, en la Comisión de Asuntos Legislativos y como auditora. Llegó el reto de la presidencia y me voy no porque no me guste lo que estoy haciendo, me toma mucho tiempo y es un reto tratar de balancear la vida porque es de manera voluntaria, yo no cobro nada. Me gusta y me va a dar trabajo despegarme, pero yo creo que es saludable para la institución que no dependa de una persona”, mencionó.