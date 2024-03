Actores y actrices boricuas celebran el Día Mundial del Teatro

“Los que me conocen saben que mi primera pasión es la música, pero al pasar del tiempo, no saben el amor tan grande que le he cogido al teatro. Me ha regalado momentos hermosos e inolvidables en mi vida y en mi carrera. Me ha abierto muchas puertas y he tenido la oportunidad de conocer a mucha gente linda, colegas, productores, maquillistas, vestuaristas, directores, técnicos de diferentes salas de nuestra isla, regidores, utileros, entre otros, que hasta el día de hoy, nos vemos, nos brindamos un gran abrazo y hay mucho respeto entre nosotros. Muchos de ellos que hoy día, hasta se han convertido en familia. Soy bendecido y ojalá papito Dios me permita seguir creciendo y haciendo de lo más que amo, teatro”, expresó.