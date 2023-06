Con el espectáculo “Magia y recuerdos”, el ilusionista Jorge Noda evocará el sábado, 2 de septiembre, a las 8:00 p.m. los momentos memorables de su vida en el Teatro Yagüez en Mayagüez.

“El propósito es brindar una propuesta totalmente diferente al público, que rompa con ese estereotipo de la magia tradicional, más allá de sacar una paloma o adivinar una carta”, afirmó.

El mago atrapará a la audiencia en “un viaje emocional a través de los momentos más trascendentales de su vida”.

“Que la experiencia cautive los sentidos y despierte las emociones más profundas. Habrá mentalismo, apariciones, levitaciones y actos en los que voy a escudriñar en los recuerdos más profundos de las personas y yo adivinar datos de éstas”, indicó

El ilusionista, quien cuenta con una impecable trayectoria de más de 20 años, puntualizó que debe lograrse una conexión perfecta con el espectador.

“Definitivamente, el público tiene que estar dispuesto a disfrutar del espectáculo y no crear resistencia. En ‘Magia y recuerdos’, debo calar lo más profundo para poder tocar los sentimientos de las personas y se puedan abrir para entrar a esta dimensión de nosotros, los magos. Este es un show bien pensado, bien trabajado. Llevo aproximadamente dos años desarrollándolo”, precisó.

Noda, quien soñó este show de “Magia y recuerdos”, adelantó que todo lo que sucede es como un rompecabezas.

“El público debe estar muy atento, porque al final entenderá lo que ocurre desde el inicio… El más escéptico va a salir con la duda y la persona más dura con el corazón blando. Además de que se van a sorprender, ¡es un espectáculo muy emotivo! Tendremos actos únicos, que en Puerto Rico nunca se han presentado”, añadió.

La magia es su mayor pasión por lo que ejecuta este arte con disciplina y entrega.

“Comencé, aproximadamente, a los cinco o seis años con un ‘kit’ de magia, despertando la curiosidad por este arte. Luego tuve la oportunidad de ver en el Canal 6 a David Cooperfield. Fue ahí cuando dije que quiero ser mago. Por eso, es que tengo la idea de que todo en la vida comienza por un sueño. Fui autodidacta y empecé a comprar juegos de magia en una tienda que se llamaba Abracadabra… Cuando crecí hice algunos contactos y compré libros y los famosos VHS que me ayudaron a aprender otras cosas… Y como la necesidad es la madre de la invención, al no tener un mentor, pues yo creaba mis actos de magia. Con los años descubrí que muchos de los actos que pude crear o que entendía que se podían presentar de una manera, resultó ser que era el secreto original. Disfruté el proceso, que fue tedioso y sufrí, porque carecía de muchos recursos. Eso es lo que hoy me hace apreciar más la magia, lo que hago”, rememoró.

Los boletos de “Magia y Recuerdos” del 2 de septiembre en Teatro Yagüez en Mayagüez están disponibles en Ticketera.