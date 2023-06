El rapero y cantante Jaden Smith confesó en medio de una conferencia sobre drogas, que su madre, la actriz Jada Pinkett Smith fue la primera persona en introducirlo al consumo de sustancias psicodélicas a él y al círculo familiar más cercano, según reportó el medio “Us Today”. Esto fue lo que afirmó sobre la forma en que llegó a consumir drogas: “Fue ella sola la que me indujo durante mucho tiempo y luego finalmente los demás le siguieron el paso encontrando cada uno su manera de consumir”.

Jaden consideró que el consumir psicodélicos lo ha llevado a ser una mejor persona, a ser más unido a su familia y a tener mayores actividades filantrópicas para hacer el bien a la humanidad. “Los hermanos pueden discutir y pelear durante tanto tiempo y Dios sabe que hemos hecho eso en el pasado”, además agregó: “El nivel de amor y empatía que puedo sentir por ellos dentro de las experiencias las sustancias psicodélicas ha sido algo profundo y hermoso”.

Jada Pinkett Smith, de izquierda a derecha, Willow Smith, Will Smith, Jaden Smith y Trey Smith llegan a la Fiesta de Vanity Fair tras los Oscar el domingo 27 de marzo de 2022 en el Centro para las Artes Escénicas Wallis Annenberg en Beverly Hills, California. (Foto Evan Agostini/Invision/AP) (Evan Agostini)

Jaden Smith es actor y cantante, hijo de Will Smith y Jada Pinkett. Nació en California, Estados Unidos, el 8 de julio de 1998. Este se hizo conocido en el mundo de la interpretación cinematográfica a partir de las películas “The Pursuit of Happyness” y “Karate Kid”. Su primer papel en la pantalla chica se dió en la serie “All of us”. En el 2006 gracias a la interpretación que realizó en la película “The Pursuit of Happyness”, fue premiado con el galardón MTV a mejor actor revelación.