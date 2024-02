Para el millón de seguidores en Instagram y los más de 246 mil en Facebook, es la de “madres en cuarentena”, una madre de tres con la que se identifican y ríen hasta la saciedad con su espontaneidad y ocurrencias.

Pero, ¿quién está detrás de esta puertorriqueña, radicada en el estado de la Florida, que tiene la habilidad cambiar acentos con vasta naturalidad?

Se trata de Maritere Castellanos Esteve, quien nunca conoció de timidez. Todo lo contrario, siempre fue una niña extrovertida, que tomaba clases de ballet, se disfrazaba, y gozaba de la fascinación por las artes, especialmente en el baile y la actuación. Le encantaba robar cámaras, según narra, y si iba a algún concierto, donde veía una cámara, para allá iba para que le entrevistaran.

“Soy de Guaynabo, como dicen, ‘Guaynabo City’, pero aun cuando mi madre es puertorriqueña y mi padre es cubano, crecí como en una burbuja cubana dentro de Puerto Rico porque la mayoría de las amistades de mis papás eran todos cubanos. Entonces, lo mismo comía mis habichuelas, que comía frijoles, era un balance entre los dos”, expresó a El Nuevo Día esta comediante innata, quien había dejado a un lado su apasionamiento por las artes.

“Tocó irme a la universidad a estudiar, y mis papás, pues como que no me lo patrocinaron mucho, y querían que me enfocara en mis estudios”, dijo la graduada de en Tufts University, en Medford, Massachusetts, donde estudió Relaciones Internacionales, y Estudios Latinoamericanos.

Durante el último año, estudió en la Universidad Autónoma de Madrid, y se enamoró de su actual esposo, con quien lleva 18 años de casados. Al mudarse a Miami, quedaron en pausa todos sus sueños de la actuación para estar enfocada porque su prioridad era su esposo y procrear una familia.

“En Miami fui maestra y pude canalizar todas esas emociones y todos esos deseos de actuación porque les daba clases de actuación a los niños. Era como la profesora del ‘drama club’. Allá también estuve en el colegio de Televisa y me aceptaron, pero en ese momento tuve como una revelación cuando fui a mi primera clase y dije, ‘yo creo que si yo sigo este camino me va a encantar y yo creo que se puede perjudicar mi vida de matrimonio. Escogí familia en ese momento y me fui por esa ruta”, manifestó

A su mudanza a Orlando creó un grupo de amistades latinas, incluyendo puertorriqueñas. Es ahí donde le fascina vivir, junto a su esposo y sus hijos Jerónimo, Nicolás y Gabriel, con quienes se desborda en su rol más importante, el de ser mamá.

“Es un trabajo de verdad difícil, pero el más lindo de todos, en mi opinión. Me paso todo el día de ‘Uber driver’ llevándolos para aquí y para allá”, indicó acerca de sus tres vástagos de 14, 11 y 5. Entre tanto, hacer fiestas era la excusa perfecta para divertirse y relacionarse, mientras ayudaba a su esposo.

“Me envolvía haciendo fiestas, apoyando a mi marido en su trabajo porque él tiene un concesionario de carros y entonces con esa excusa yo le decía que le conseguía clientes si hacía fiestas. ‘¿Tú, ves? Toda esta gente que viene a las fiestas te compra carros, así que no digas, y me apoyaba”, narró.

Sin considerarse una “influencer”

Cuando la pandemia llegó y, a su vez, el encierro, pasó lo inimaginable. Un desahogo maternal en complicidad con una de sus amigas, la periodista Silvi Escoto, le comenzaron a dar vida al concepto “Madres en cuarentena”, a través del cual le dio color a todas esas vivencias con las que tantas madres se sienten identificadas, y por donde también ha desarrollado diversos personajes, como “Altagracia” (dominicana), “Fulanita” (puertorriqueña), “Olguita” (cubana) y “Betty” (colombiana).

Según revela, la mamá que el público ve a través de los vídeos que publica en sus redes sociales, es muy parecida a la mamá que es ella.

“ Soy muy real en los vídeos, capaz que hay uno que otro que exagero, obviamente, pero muy real. Yo no pongo filtros ni nada. Cuando me entra la musa y es en el momento, aunque no tenga maquillaje. Eso es lo que yo quiero reflejar y quiero que las madres vean, que no están solas y estamos todas en el mismo barco. ” Maritere Castellanos Esteve

“Vas a tener días que vas a sentir loca de atar, pero está bien. Es como una terapia para mí porque me desahogo y me siento mejor después de que se lo digo a toda esa gente”, relató la comediante, que ahora también recrea la versión de las madres hispanas versus las norteamericanas como parte de su contenido.

Maritere precisamente se sale de la norma de lo que suelen ser los llamados “influencers” de las redes sociales. Incluso, no se siente como uno de ellos, aunque tal vez sea percibida en una. En menos de cuatro años, el crecimiento de su proyecto ha sido vertiginoso. Es apática a las controversias, por lo que cuida de que su contenido no sea uno ofensivo. Para lograrlo, tiene a un grupo de primos y amigos que usa como filtro, cuando la duda se asoma.

“No estoy tratando de influenciar a nadie. Yo estoy tratando de hacer reír y de dar ‘comic relief’, un desahogo, y que la gente se ría. Sin querer fue creciendo y creciendo, pero todo el tiempo ha sido orgánicamente. No hemos forzado nada, y nunca le hemos dado ni un ‘boost’ a ningún post. No nos interesa. O sea, yo no estoy pendiente a cuántos ‘followers’ tengo, no me importa. Lo que quiero es disfrutármelo mientras sea una terapia para mí y también para los demás”, explicó en tanto se encuentra sentada en una de las butacas del Teatro Tapia, en donde jamás imaginó presentarse.

Se estrena en el teatro

Este 2, 3 y 4 de febrero subirá a escena su primer “stand-up comedy”, en la isla que la vio nacer.

“Justo estoy quedándome en casa de mis papás, donde yo crecí toda mi vida, quedándome en el cuarto que yo crecí toda la vida, y abrí el closet y veo que mi mamá me había guardado todos los disfraces de cuando yo era chiquita. ¡Ahí fue que me pegó y me dio sentimiento, fue como que ‘wow! Esto está pasando en realidad, y dije, ‘déjame ver qué me sirve y me los empecé a probar. Antes de eso había tenido una llamada también de una amiga mía y me dijo, ‘Maritere yo creo que Dios te está usando como instrumento para tú darle esperanza a las personas para darle una ilusión, para decirles que nunca es tarde’”, compartió esta carismática artista, quien afirmó que a sus 41 años es que viene a cumplir mi sueño.

Desde el Teatro Tapia, parada sobre un escenario, además del público que le sigue, también estará rodeada de familiares y amigos que le están apoyando, que al igual que ella se sienten ilusionados y felices, incluyendo a su esposo e hijos.

Para esta encomienda, indicó que ha contado con un equipo espectacular, que ha sido mucho más de lo que se imaginaba, que va desde la productora Alexandra Fuentes y su esposo David Bernier, hasta el productor Juan Ward, a la directora Norwill Fragoso y al dramaturgo Mike Phillippe, que le ayudó a poner todo el libreto en orden, entre otros.

Manifiesta que en el proceso he aprendido demasiado, se ha sentido acompañada y se han superado todas sus expectativas. Ahora entrará a otra dimensión, aquella en la que no solo hará reír a través de una pantalla, sino que recibirá una reacción directa por parte del público. Le aseguran que esa sensación y energía que se recibe es adictiva. Por lo pronto, Maritere se concentra en las tres funciones, sin saber qué pasará más adelante, aunque deja abierta esa posibilidad.