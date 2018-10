Desde su estreno el 5 de octubre en Estados Unidos, "A Star Is Born" no solo se ha convertido en un éxito de taquilla, sino que también encabeza los ránkings con su banda sonora.

Cinco canciones de la cinta protagonizada por Lady Gaga y Bradley Cooper han aterrizado en el último Billboard Hot 100 chart, entre las cuales destaca "Shallow".

El tema interpretado a dúo por Lady Gaga y Bradley Cooper se coloca en lo más alto del Billboard Hot 100, pues saltó de ser la número 28 a número 5, luego de la segunda semana de la película en cartelera.

La posición de "Shallow" le otorga a Gaga su hit número 15 dentro de la lista de los 10 primeros y marca el debut de Cooper en un ránking musical.

Esta balada fue co-escrita por Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando (ex vocalista de Dirty Pretty Things) y Andrew Wyatt ( vocalista de Miike Snow).

Además, el álbum de la banda sonora de "A Star is Born" se ubica como el No. 1 en el Billboard 200, con 231,000 unidades vendidas según la compañía Nielsen. Se trata del mejor desempeño de un disco en una semana , seguida por "Fifty Shades of Grey" (del 2015).

Aquí las cinco canciones de "A Star Is Born" que encabezan los ránkings:

En el número 5, "Shallow", por: Lady Gaga & Bradley Cooper

En el número 36, "I'll Never Love Again" por: Lady Gaga

En el número 41, "Always Remember Us This Way", por: Lady Gaga

En el número 63, "Is That Alright?", por: Lady Gaga

En el número 93, "Maybe It's Time", por: Bradley Cooper