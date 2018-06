Casi dos meses han pasado desde que se hizo pública la repentina muerte de Tim Berling, más conocido por su nombre artístico Avicii, cuyo cuerpo fue hallado sin vida en Mascate, capital de Omán, lugar donde residía.

El Dj y productor musical se quitó la vida a los 28 años de edad auto infiriéndose cortes con una botella el pasado 20 de abril.

Este domingo, el responsable de éxitos como "Wake Me Up"! y "Levels", fue despedido en una ceremonia íntima realizada en Skogskyrkogården, cementerio ubicado al sur de Estocolmo, Suecia, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

#TimBergling aka #Avicii is now at his eternal rest in Stockholm. From his friend Jesse Waits Instagram post. ?????????? pic.twitter.com/sExx5kSOf8