Buena Vibra y su camino para convertirse en una marca global en la industria del entretenimiento

“En Buena Vibra no solamente entendemos el pulso de la sociedad, sino que también la agitamos. No pedimos permiso. Como disruptores, nos alimenta la adrenalina de cada proyecto que se gesta, anticipamos tendencias, las visualizamos y buscamos soluciones concretas para nuestros artistas. Estamos involucrados en todos los aspectos de Peso Pluma, por ejemplo, es una especie de ‘case study’, con él vemos todo, desde ‘tours’, lanzamientos, operaciones y todo el creativo”, afirmó.

Pérez y Medina no están solos, para lograr la dosis correcta de magia y mantener, precisamente, esa conexión auténtica con el consumidor, se reportan cerca de 40 expertos. Muchos son puertorriqueños, como es de esperarse, pero además hay españoles, colaboradores basados en Colombia y República Dominicana, que le añaden la pizca internacional a la ecuación. Cabe señalar que, son las mujeres las que llevan la delantera tanto en número de plantillas como también en puestos directivos.

View this post on Instagram

“Siempre quise trabajar aquí porque el acercamiento a la publicidad es único. No buscamos qué están haciendo los demás, sino qué podemos crear. Si yo tengo una idea loca, se la puedo contar al equipo, no es que sea loca porque no tenga fundamento, es que nadie se ha atrevido a ejecutarla antes”, explicó Natalia Cuadrado, “copywriter-storyteller” de Buena Vibra.