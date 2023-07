Durante un día normal en su casa, Hilda Curet Velázquez podía ver a la mismísima “Yiyiyi” entrar a su casa para sentarse a hablar con su padre. A veces, quien entraba por la puerta y se sentaba con su padre no era La Lupe, sino el gran Ismael Cortijo. Y cuando no era Cortijo, podía tratarse de Wilkins. Por allí pasaba una variedad de artistas tan extensa como la obra del hombre que habitaba la casa. No hubo un conocedor del alma humana más sabio. No hubo un narrador de realidades sociales más consciente. No hubo un compositor de más impacto porque solo hubo, solo podía haber, un Tite Curet Alonso.

“Todo eso yo lo viví con mi padre cuando era pequeña. Y ya de grande, de adulta, pues me he dado cuenta a través de toda esa trayectoria, de que mi papá ha sido una figura muy importante. Siempre lo recuerdo como hombre trabajador. Papi trabajó todo el tiempo. Hasta unos cuantos meses antes de su fallecimiento, que trabajaba en Primera Hora”, recordó Hilda Curet Velázquez, quien ahora forma parte de una iniciativa, junto a la Fundación Nacional para la Cultura Popular, que busca crear las bases educativas y económicas para poder celebrar el centenario del compositor en 2026.

Curet Alonso ha sido uno de los compositores puertorriqueños más importantes de la música en América Latina, habiendo escrito sobre 2,000 canciones, muchas de ellas extremadamente populares aún hoy, para artistas de todo el mundo, en especial aquellos activos durante la época dorada de la salsa. Algunos éxitos como “Anacaona”, “La Tirana”, “Plantación adentro” y “Periódico de ayer” fueron popularizadas por artistas tan variados como Cheo Feliciano, La Lupe, Rubén Blades y Héctor Lavoe, respectivamente. Pero, más allá de su impresionante trayectoria, Curet Velázquez también lo recuerda como el gran padre que fue.

“Cuando papi cobraba, siempre venía con cómics y una Malta. Eso era los viernes, cuando cobraba. Venía cargado con cómics de Periquita, La pequeña Lulú, Tom y Jerry. Él siempre se ocupó de nosotros”, dijo.“Papi fue un buen hermano, un buen hijo. Un hombre que quiso mucho a su familia”.

Esta iniciativa, también compuesta por la profesora Virgen Cáceres Cruz y el fotoperiodista José Rodríguez, busca, entre otras cosas, encaminar y dar forma a los procesos previos a la celebración del centenario.

“Queremos que se visibilice la imagen de mi padre, que se amplíe el conocimiento de su persona, de su vida, de su obra, de sus composiciones y que esto llegue a todos los niveles: niños, jóvenes, adultos y que en cada rincón sepan quién es Tite Curet Alonso”, expresó Curet Velázquez.

“Yo creo que el desafío mayor hasta este momento es el asunto económico. Tenemos grandes planes, pero el asunto económico es hasta ahora el principal escollo. Por eso tomamos como punto de partida este momento para tener tiempo de tocar puertas y hacer algo digno de lo que él se merece. A tono con la figura que representa”, sostuvo por su parte Virgen Cáceres Cruz.

La agrupación comenzó a sostener actividades relacionadas con la figura de Curet Alonso y a su legado en febrero de este año y desde entonces han llevado a cabo distintos encuentros. El próximo de estos se llevará a cabo el 6 de agosto, día en que se cumplen 20 años desde su muerte, en el Cementerio María Magdalena de Pazzi en el Viejo San Juan. Curet Alonso falleció el 2003.

Según los miembros del comité, estarán anunciando más actividades en el futuro cercano.

Por otra parte, Hilda Curet Velázquez también expresó algunas de sus aspiraciones más profundas para poder lograr inmortalizar la figura de su padre. “Yo tengo un sueño en términos del legado y la figura de papi. En Puerto Rico, en el 2003 se hizo una cancelación pictórica en la memoria de papi. Papi trabajó en el correo por 37 años”, dijo.

“A mí me gustaría que, de la misma forma que se han hecho sellos oficiales de Maya Angelou, de Carlos Gardel, de Celia Cruz y de otras figuras en el ambiente artístico, pues que se haga también un sello con la figura de mi padre como el mejor compositor de Latinoamérica en términos de música popular. Porque es que lo es cuando y fue reconocido y reconocido este. Exactamente. Sueño número dos. Que papi obtenga un premio Grammy póstumo en la categoría de compositor”, continuó.

Por increíble que parezca, Curet Alonso nunca recibió dicho premio, considerado el máximo reconocimiento en el mundo de la música, a lo largo de su extensa carrera. Como tercer deseo, su hija hizo un llamado al municipio de San Juan para que se coloque algún tipo de equipo que permita la reproducción constante de la música compuesta por su padre en la estatua erigida en su honor en la Plaza de Armas.