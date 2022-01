Las vivencias y recuerdos que atesora Jacqueline Capó sobre su padre, el cantautor Bobby Capó, afloran de su memoria como pedazos de un tesoro porque, si bien son sus experiencias personales como hija, pertenecen a la historia de la música popular puertorriqueña.

Hoy, 1 de enero de 2022, se cumplen cien años del natalicio de Bobby Capó. El coameño que un día salió de su pueblo hacia San Juan con el sueño de hacer de la música su vida, pero cuyo talento como cantante y compositor, terminaron catapultándolo al mundo.

“Mi recuerdo más bonito de papi es estar yo, siendo una niña como de tres o cuatro, sentada en el piano con él tocando las escalas para que él vocalizara. Él vocalizaba todos los días y hacía yoga y ejercicios para fortalecer su capacidad pulmonar. Como yo era la más pequeña y la única que se quedaba en la casa, porque los demás iban a la escuela, y ya tocaba piano de oído, le tocaba las escalas”, rememora Jacqueline Capó, artista plástica y cantante. “En nuestro hogar la musica siempre estaba bien presente. Mi mamá (Irma Nydia Vázquez) también era amante de la música, así que escuchar musica era parte de nuestra vida. Cuando nos mudamos a Nueva York yo tenía tres años. Éramos los tres menores en la casa. Los dos mayores se quedaron en Puerto Rico y el mayor, hijo de papi de una relación anterior, estaba en Vietnam”.

Jacqueline asegura que son muchas las canciones de su padre que le fascinan, sin embargo distingue y valora haber sido testigo del nacimiento de la canción que bien pudiera considerarse otro himno puertorriqueño.

“Recuerdo todo el proceso de composición y grabación del álbum ‘Despierta borincano’ y cuando grabó por primera vez ‘Soñando con Puerto Rico’. Yo tendría seis o siete años y lo viví muy de cerca porque entonces, estando en Nueva York, mi mamá nos sacaba del apartamento los domingos para que él tuviera tiempo a solas y cuando regresábamos, teníamos que escuchar lo que él había compuesto durante la semana, y ay de quien interrumpiera hablando en ese momento”, narra a la vez que describe el estilo particular que tenía Bobby Capó para componer.

“Papi no escribía musica. Él componía en el piano y se grababa en una grabadora ‘reel to reel’. Se grababa cantando la canción y usaba otra grabadora si le quería añadir otros elementos y le entregaba las cintas al arreglista. Él nos ponía a nosotros a cantar los coros para que el arreglista supiera como iba el coro. Así que en algún lugar del mundo deben estar esas grabaciones. Recuerdo cuando nos cantó por primera vez ‘Soñando con Puerto Rico’. La sugerencia de esa canción como la de muchas otras, se la dio mi mamá. Mami le dijo que Noel Estrada había compuesto ‘En mi Viejo San Juan’ y Rafael Hernández, ‘Preciosa’ y él no había compuesto una canción a Puerto Rico. Y entonces estábamos en Nueva York y afloró las nostalgia”.

A Bobby Capó, sin embargo, no le fue del todo bien con el álbum “Despierta borincano” que incluye la canción con ese título y “Soñando con Puerto Rico”, entre otras. La eterna controversia política, que arropa casi todo asunto en la isla, también lo salpicó.

“Esa canción y ese disco se grabó en Nueva York a principio de los años 70. El problema con el disco es que lo tildaron de comunista. Era el tiempo en que cualquier cosa en Puerto Rico que resaltara el sentimiento patrio era tildado de comunista. Papi era muy radical. Literalmente le cantaba las cosas a la gente como las veía. Entonces él sentía que las industrias de Puerto Rico habían caído en manos de los cubanos y que los puertorriqueños estaban permitiendo que eso pasara. La cosa es que él no tenía nada en contra de los cubanos, porque él se hizo en Cuba como artista y allí era un ídolo. La canción ‘Despierta borincano’ era un llamado a que se avisparan, a que defendieran lo suyo. La canción sigue más vigente que nunca”, opina Jacqueline Capó.

Otras canciones que Bobby Capó incluyó en ese álbum son “Qué bueno es ser borincano” y “Ay mi Borinquen”.

Irónicamente, cuenta la cantante, cuando su padre se retira de los escenarios y pasó a trabajar en Nueva York como servidor público, hubo gente que interpretó que Bobby Capó se había movido hacia el lado estadista. “Pero él lo que hacía era trabajar para que los puertorriqueños que llegaban allá consiguieran trabajo y casa”.

Pocos años después del lanzamiento de “Despierta borincano”, los papás de Jacqueline se separaron y ella regresó con su mamá y sus hermanos a Puerto Rico. A partir de entonces iría los veranos a Nueva York a ver a su papá.

A lo largo del tiempo y luego del deceso de Bobby Capó en el 1989, Jacqueline Capó ha seguido descubriendo composiciones de su padre de las maneras más curiosas.

“Una de mis canciones favoritas de papi es ‘El bardo’. Pero después de adulta he descubierto más canciones de mi papá. Hace poco descubri una que se llama ‘La razón’ y la grabé. Tiene una letra y una melodía bien compleja. Papi podía ir de lo más banal a lo más sublime en sus composiciones. El asunto es que él le componía a mucha gente y les entregaba casettes con las canciones cantadas por él. Así lo hacía con Ismael Rivera y con Cheo Feliciano. A él le grabaron canciones Johnny Ventura, como ‘Capullo y Sorullo’; Oscar D’León, Cano Estremera y recientemente Gomba Jahbari le grabó ‘Las tumbas’. También hay que ver a Raphael cantando ‘Piel canela’. Otra canción que hace poco descubrí que es de él es una titulada ‘Con mis memorias’”.

Aunque suena trillada la expresión de que quien lo hereda no lo hurta, en el caso de Jacqueline Capó, el destino le tenía marcado su camino musical, aunque de primera instancia lo evadió.

“Yo lo adoraba y era muy apegada a papi, y él me hizo sentir que estaba orgulloso de mí, pero nunca me llegó a escuchar cantando profesionalmente. Por rebeldía no quise seguir estudiando música y terminé estudiando artes plásticas, aunque me pasé cantando en musicales durante la universidad y me pasaba cantando en la casa. Papi fue el primero que me pagó por cantar, porque yo cantaba en el baño y si sentía que había alguien escuchándome al otro lado de la puerta me callaba. Y era papi, que entonces me pasaba chavos por debajo de la puerta para que siguiera cantando”, rememora entre risas.

Irónicamente Jacqueline Capó no comenzó su carrera como cantante profesional hasta poco después del deceso de su padre. “A mí lo que me saca del anonimato es el especial del Banco Popular que se le dedicó a la música de papi. Hasta entonces yo cantaba en los especiales como corista, pero ahí fue que el público me vio y la carrera cogió vuelo”. A partir de entonces, ha desarrollado una trayectoria como intérprete de bolero, filin y bohemia y ha participado en festivales de bolero representando a Puerto Rico, en Cuba y Venezuela, entre otros países. “Como parte de mi repertorio canto canciones de papi y suele pasar que la gente conoce las canciones, pero no se imaginan que son de él”.

Sobre ese talento que se hereda Jacqueline comparte otro ejemplo. “ahí está lo más cercano a un hijo que tengo que es mi sobrino Pedro (Capó), porque se crió en casa. Estoy muy feliz orgullosa de su éxito, pero a la vez pienso cómo mi padre lo logró ese mismo éxito internacional sin redes sociales y sin el apoyo de una multinacional”.

Cuenta Jacqueline que la trascendencia de la música de Bobby Capó se hace evidente cada año cuando llegan las regalías por concepto de nuevas grabaciones que se realizan de sus melodías.

“Llegan de Australia, de Nueva Zelanda, de toda América Latina. El año pasado en España se usó el coro de ‘Piel Canela’ para la campaña en favor del uso de la mascarilla contra el COVID-19″.

A celebrar su centenario

En cuanto a la celebración del centenario de su padre, Jacqueline Capó asegura que desde el año pasado estaba planificando un evento en grande. Sin embargo, precisamente la pandemia la llevó a detenerse.

“Cuando las cosas vuelvan un poco a calmarse con la pandemia, el plan creo que va a cambiar a presentaciones pequeñas, alrededor de la isla, lo que es más accesible para el público. La celebración va a comenzar en Coamo de cuyo alcalde solo puedo estar agradecida, pues ha sido responsable en preserver la imagen de mi padre en el pueblo y me ha apoyado. No se va a dejar de celebrar”, asegura.

“Una de las cosas que papi sentía es que en Puerto Rico no era tan querido, que era más querido en Nueva York, pero 32 años después de su muerte su música se sigue grabando alrededor del mundo. Papi fue un muchachito pobre y negro de Coamo que logró tanto y tanto a nivel mundial y me da pena que él murió pensando que no lo querían, que no reconocían sus contribuciones. La única biografía autorizada que existe es el libro del profesor Víctor Federico Torres, que precisamente tituló ‘El incomprendido’’. Cuando comenzó a escribir el libro, el profesor me compartió detalles de la vida de papi que yo desconocía, pero le dije que escribiera la verdad, que no valía la pena endulzar las cosas. Mi papá no fue un santo, pero fue un genio creativo y sus andanzas por el mundo formaron su obra”, concluyó.