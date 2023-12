Aunque desde hace mucho tiempo Bradley Cooper ha trascendido su imagen inicial de galán hollywoodense, su trabajo como actor y director en “Maestro”, su segundo filme detrás de las cámaras, es simplemente espectacular y trascendental. Durante una agradable charla virtual con El Nuevo Día, el cineasta compartió los detalles de cómo sus dos sueños de infancia se juntaron al realizar un filme sobre el legado musical del compositor Leonard Bernstein.

La propuesta audiovisual de esta película es extremadamente compleja y ambiciosa. ¿La tenías construida antes de iniciar la filmación o la fuiste descubriendo durante el proceso de producción y postproducción?

BC- Me encantaría decirte que llevo pensando en dirigir esta película desde que tengo nueve años, porque para esa edad se concretaron dos cosas: mi fascinación con el cine y mi fantasía de ser el conductor de una orquesta. Y aunque esas dos cosas son ciertas, la realidad es que yo no se suponía que iba a dirigir este filme. Eso originalmente lo iba a hacer Steven Spielberg. Él me presentó el proyecto para yo interpretar a Lenny (Bernstein). No es hasta que tengo la experiencia de descubrir la pasión que tengo por ocupar en la silla del director en “A Star is Born” que me atreví a levantar la mano para dirigir esta película y solo porque Steven optó por no hacerlo. Pero para contestar la pregunta, no sé si es porque mi mente estaba en la frecuencia de conductor que yo veía todas las notas de esta sinfonía cinematográfica conectadas de principio a fin. Por razones prácticas, la película hubo que filmarla fuera de orden cronológico, así que trabajar conmigo requirió mucha paciencia, porque fue observarme, cerrar los ojos y visualizar la película entera de principio a fin para poder decir lo próximo que íbamos a trabajar. Mi equipo de producción me tuvo mucha paciencia (sonríe) y Carey (Mulligan) ni se diga. Creo que su memoria de mí en esta filmación es yo estar parado en una esquina con los ojos cerrados en un trance repasando todos los tiros y las transiciones de la película.

Dado ese nivel de preparación detrás de las cámaras, sin hablar de lo que tuviste que investigar para poder interpretar a Leonard Bernstein, ¿hubo algo inesperado que descubriste durante el proceso de la filmación?

BC- Pues te digo que creo que la única forma de descubrir cosas en el momento es estar completamente preparado. Eso es una lección que he aprendido como actor y algo que he podido aplicar las veces que me ha tocado dirigir. Y las dos veces que he estado en esa posición siempre he tenido la confianza que viene de estar armado con un arma secreta. En “A Star is Born” era la voz de Gaga y aquí es el legado musical de Bernstein y el poder respirar el mismo aire que Carey como actor. Todo lo que hice con ella se sintió espontáneo y con la electricidad de algo que solo existe en ese momento.

En un filme repleto de momentos extraordinarios. Me veo obligado a preguntarte de la secuencia en la que dramatizas a Bernstein conduciendo en la Capilla Ely. ¿Qué requirió lograr ese momento frente a las cámaras?

BC- Pues fracasar completamente (se ríe) Y no es falsa modestia. Estuvimos un día completo y lo filmamos y terminé el día sabiendo que no le habíamos hecho justicia a ese momento. Y aunque no era lo que estaba programado, decidí pedir intentarlo una vez más, lo cual fue un dolor de cabeza para producción, pero lo mejor que pudimos hacer para el filme. Pero nos reunimos y literalmente nos agarramos de manos y rezamos. Le di las gracias a Lenny por su música y les pedí que nos acompañara. Y la toma que está en el filme es la que hicimos justo después de eso. Y sé que por la forma en que la filmamos, que es el tipo de secuencia que se va a discutir, pero la mejor conversación que he tenido sobre ella sucedió al final de ese segundo día con un percusionista de la orquesta. Me saca aparte y me dio las gracias. Pero no antes sin decir ‘¿No vas a usar nada de lo que hicimos ayer verdad?’ Le aseguré que no. Y me dijo ‘Muy bien, no lo hagas por favor’ (Ríe a carcajadas). Esa ha sido la mejor evaluación de mi trabajo en este proyecto que he recibido.