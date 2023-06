Harrison Ford tenía 39 años cuando se estrenó “Raiders of the Lost Ark” (1981) y cuenta con 80 ahora que llega a las salas “The Dial of Destiny”, la quinta y última entrega de una saga que recuperó el espíritu del cine de aventuras con un arqueólogo como protagonista, llamado Indiana Jones.

Un personaje salido de la imaginación de George Lucas y que es, según el American Film Institute, el segundo mayor héroe cinematográfico de la historia, solo por detrás del Atticus Finch de Gregory Peck en “To Kill a Mockingbird”.

“RAIDERS OF THE LOST ARK” (1981)

“Raiders of the Lost Ark” fue la película más taquillera de 1981. Con un presupuesto de algo más de 22 millones de dólares, recaudó 212 millones a nivel mundial, según los datos de la web especializada Box Office Mojo. Una cifra que garantizó la continuación de la saga.

El rodaje se desarrolló en Francia, Túnez, Inglaterra y California (EE.UU.). Muchas localizaciones para seguir las aventuras de Indy recorriendo el mundo, uno de los elementos más característicos de las películas.

Junto a Ford, el filme lo protagonizaron Karen Allen, como Marion Ravenwood, el amor del arqueólogo y la mujer con la que se casó en la cuarta entrega de la saga, aunque no apareció ni en la segunda ni en la tercera.

“Raiders of the Lost Ark” llevaba a Indy y a sus amigos a la búsqueda del arca perdida que contenía las tablillas de los diez mandamientos, perseguidos por los malvados nazis.

La película fue nominada a nueve Óscar, de los que se llevó cuatro en apartados técnicos, aunque inexplicablemente uno no fue para la gran música compuesta por John Williams (que sería de nuevo nominado en la segunda y tercera entrega) y que se convirtió inmediatamente en uno de los elementos más reconocibles de la saga.

“THE TEMPLE OF DOOM” (1984)

La segunda película se sitúa cuatro años antes de la primera, en 1935, y se centra en la búsqueda de unas piedras mágicas que se encuentran en el Templo Maldito, el lugar donde la secta Thug realiza sacrificios humanos para dar a su líder, Mola Ram, un gran poder.

En este filme la pareja del protagonista era la cantante Willie Scott (interpretada por Kate Capshaw, que acabó casándose con Spielberg).

Una entrega en la que participó uno de los personajes más queridos de la saga, Short Round, un niño que ayuda al arqueólogo a salir de más de un apuro. El actor que lo encarnó fue el vietnamita Ke Huy Quan, que este año se ha llevado el Óscar a mejor secundario por “Everything Everywhere All at Once”.

“THE LAST CRUSADE” (1989)

En esta película hubo dos incorporaciones de nivel, las de Sean Connery, como el padre de Indiana, y River Phoenix, que encarnaba al arqueólogo en su adolescencia.

Phoenix se consideraba el heredero natural para el papel de Indiana Jones, pero su fallecimiento cuatro años después hizo que Ford siguiera al frente de la saga.

“The Last Crusade” comienza en 1912 con un adolescente Indy descubriendo a unos buscadores de tesoros, cuyo jefe termina por regalar al joven el sombrero que ya no se quitaría.

La historia del filme salta después a 1938 y lleva a los protagonistas a la búsqueda del Santo Grial, objeto que también persiguen los nazis.

“THE KINGDOM OF THE CRYSTAL SKULL” (2008)

El fallecimiento de Phoenix obligó a buscar a un nuevo sucesor de Harrison Ford y los productores creyeron haberlo encontrado en Shia LaBeouf, como el hijo del arqueólogo y de Marion, que regresó así a la saga.

Pero LaBeouf no encajó bien en la historia y el filme recibió las peores críticas de la saga, pese a tener una malvada del nivel de Cate Blanchett.

La historia de Indiana Jones avanza en este caso hasta 1957 y mezcla la vida extraterrestre como responsables de la civilización maya y cambia a los nazis por los soviéticos como los malos.

“THE DIAL OF DESTINY” (2023)

El final de la saga es todo un homenaje a Harrison Ford y adapta la historia a los 80 años del actor, que cuenta con la ayuda de su ahijada Helen Shaw (Phoebe Waller-Bridge).

Además de con algunos viejos conocidos, como Sallah (Jonathan Rhys-Davies), su amigo egipcio de “Raiders of the Lost Ark”, o Marion, con la que sigue casado pero a punto de divorciarse.

Un filme que vuelve a recorrer medio mundo, en este caso para impedir que los nazis (de vuelta como los malvados de la historia) se hagan con el control de un invento de Arquímedes que puede permitir viajar en el tiempo.

Harrison Ford ha asegurado que ha sido la última vez que se ha puesto el sombrero de Indiana, pero si hay o no un heredero el tiempo lo dirá.

Alicia García de Francisco