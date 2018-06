Luego de que el juez federal Richard Leon aprobó la fusión de los gigantes de las telecomunicaciones y los medios de comunicación AT&T y Time Warner, el conglomerado Comcast alista la oferta para adquirir la mayor parte de 21st Century Fox.

Comcast prepara la oferta para adquirir los activos de 21st Century Fox, lo que lo significa un enfrentamiento con The Walt Disney Company, que ya presentó una oferta a finales del año pasado, según destaca el diario estadounidense The New York Times.

"En diciembre, Disney llegó a un acuerdo de acciones por valor de $52,400 millones para comprar gran parte de los activos de 21st Century Fox", destaca NYT.

El interés del conglomerado de medios, uno de los mayores de EE.UU. por adquirir 21st Century Fox se intensificó el mes pasado cuando aseguró que además de presentar una jugosa oferta también presentará "prima" muy atractiva.

“Aunque no se ha tomado una decisión final, en este punto el trabajo para financiar la oferta totalmente en dinero y formular las presentaciones claves al regulador está bien avanzado”, destacó Comcast, en mayo pasado cuando esperaba el veredicto final de la fusión entre AT&T y Time Warner.

A más de más de año y medio de presentar los planes de la fusión, el juez del Distrito de Columbia la aprobó y rechazó el argumento del gobierno de que la unión perjudicaría la competencia en la televisión de paga y le costaría a los consumidores cientos de millones de dólares más por ver películas y programas en streaming.

Con su decisión, el juez federal de distrito de Columbia puso fin al mayor juicio en años donde se dirimía un caso de competencia.

El fallo autoriza la fusión valorada en unos $85,000 millones, uno de los mayores acuerdos en los medios alcanzado hasta ahora.

Esto permitirá al gigante de la telefonía y la televisión de paga absorber a la dueña de CNN, HBO, los estudios de cine Warner Bros., la franquicia de "Game of Thrones", la codiciada programación deportiva y otros programas "imprescindibles".

La megafusión es una apuesta de AT&T para lograr sinergias entre compañías que producen noticias y entretenimiento y las que canalizan ese contenido a los consumidores, que ahora pasan más tiempo viendo videos en teléfonos y tabletas y menos en la televisión tradicional.

Es así que esta fusión se coloca en el nivel para competir con Netflix, Amazon y YouTube, de acuerdo a una publicación del diario The New York Times.

El Departamento de Justicia puede apelar el veredicto del juez Leon. AT&T no ha comentado al respecto.

Los planes de fusión eran tan grandes que hicieron que el gobierno presentara su primera demanda en décadas para bloquear la unión de dos compañías que no compiten directamente.

El acuerdo, que se reveló en octubre de 2016, inquietó al entonces candidato presidencial Donald Trump, quien prometió bloquearlo.

Por ellos los abogados del Departamento de Justicia argumentaron que la fusión de AT&T y Time Warner pondría a la industria en manos de dos gigantes integrados verticalmente, pero no pudieron presentar pruebas, así que el juez Leon aprobó la integración de las firmas.