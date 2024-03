Cómo evitar las picaduras de mosquitos: tres remedios caseros que pueden funcionar

La presencia de mosquitos en todo el país es tema de conversación y preocupación no solo por lo molesto de las picaduras, sino por el riesgo de contagio de dengue que existe. Y, si bien los repelentes aprobados por las sociedades médicas suelen ser la mejor alternativa para mantenerse a resguardo, para aquellos que no puedan acceder o no tengan uno a mano, también hay opciones naturales.