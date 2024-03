Transforma desastres en esperanza

En la gesta humanitaria, el trabajo voluntario emerge como un poderoso agente transformador en los retos más apremiantes del país. Desde sus trincheras, con acciones concretas, dedicación, compromiso y un corazón dispuesto, los voluntarios redefinen el panorama de la ayuda comunitaria demostrando que su aportación es vital para construir un mejor futuro.

En 1989, a los 25 años, Myriam Ojeda Torres comenzó un voluntariado en la Cruz Roja Americana, en San Juan, donde permanece 35 años después; y luego de perder su empleo en una agencia de publicidad que se quemó e inundó tras el paso del huracán Hugo por la isla, en 1989.

“Vi una necesidad que nunca había conocido. Me crie un techo seguro, con comida, con padres que me querían. Viví una vida como se entiende que se debe vivir, pero faltaban personas para ayudar a los demás, y quienes debían o querían no lo hacían”, dijo en entrevista con Por Dentro.

Su primer turno de trabajo en la organización fue en el cuadro telefónico y atendiendo a las familias afectadas por el huracán Hugo, que acudían a las instalaciones de la Cruz Roja, en San Juan. Posteriormente, sus contribuciones sociales trascendieron al área de Respuesta a Desastres, especialmente durante el devastador huracán María, en 2017. La voluntaria trabajó en Operaciones y manejaba hasta 40 rutas de camiones con suministros para las comunidades más vulnerables.

Myriam Ojeda nunca ha considerado el voluntariado un sacrificio, ni algo por lo que la deban remunerar o reconocer. (Suminist)

Tras el paso del huracán Fiona, en el 2022, la mujer de 60 años supervisó un equipo de evaluadores de daños bajo el área de Información y Planificación, los primeros voluntarios que salen a las comunidades para recopilar datos de los daños y determinar los próximos pasos de respuesta.

Desde hace 33 años, su trabajo de voluntariado en escenarios de desastre se nutre de su carrera profesional como asistente de vuelo en una aerolínea, que la capacitó para ofrecer respuesta inmediata a “35,000 pies de altura, con los recursos limitados que hay en el avión”.

Una vida dedicada al servicio

La guaynabeña ha estado inmersa en el nicho de trabajo voluntario desde sus seis años. Sus padres laboraban en Hogar Crea, organización sin fines de lucro que ofrece tratamiento para personas con adicción a las drogas. Su madre era psicóloga en la unidad de Guaynabo, mientras que su padre era el presidente del comité asesor. Y antes de la Cruz Roja, fue voluntaria en la Sociedad Americana del Cáncer en Puerto Rico, donde es reconocida por establecer la primera clínica de linfedema -condición que provoca hinchazón en uno de los brazos por radiación de los nódulos linfáticos, como parte del tratamiento contra el cáncer de seno.

El punto de partida de su trayectoria es su “crianza sin etiquetas”. “Nadie me dijo que era mujer, zurda, que tenía algún tipo de impedimento para nada, y me alentaron a que fuera lo que yo quisiera, pero que lo fuera bien”, sostuvo.

Igualmente, Ojeda Torres comparte la misión de la Cruz Roja, donde “todo el mundo es bienvenido cuando se trata de ayudar a personas que caen en categorías no bien servidas”.

“Mucha gente me dice: ‘¿Pero tú pasas tantas horas en la Cruz Roja, gratis?’ Y yo, sí, ¡gratis! Porque el dinero aquí se usa para ayudar a los demás. Ellos me pagan con entrenamiento. Estoy sumamente preparada para afrontar un desastre”, aseveró.

La trayectoria de Ojeda Torres como asistente de vuelo le proporcionó las habilidades necesarias para coordinar los operativos de respuesta en escenarios críticos. Sin embargo, enfrentar las repercusiones emocionales de desastres, como el huracán María, puede ser un desafío.

Ojeda Torres contó que durante los primeros días, luego de la catástrofe de este huracán, la distribución de suministros se complicó por las condiciones del terreno, especialmente en las áreas más afectadas en el sur de la isla, ya que el peso de los camiones limitó el acceso de los vehículos por vías como la Cordillera Central. La estrategia final consistió en enviar varias cargas más ligeras para asegurar la llegada de la ayuda.

Dicha resiliencia comunitaria y compromiso de los voluntarios, quienes enfrentaron meses sin servicios básicos como electricidad y agua potable, marcó profundamente a Ojeda Torres, pues ellos también eran víctimas del desastre.

Pero la experiencia de Ojeda Torres no solo se limita al huracán María. Durante los terremotos en el sur de la isla, en enero de 2020, su labor humanitaria le permitió conectar de manera profunda con las personas afectadas y reafirmar la solidaridad en momentos de crisis.

“Vi como una sensación de alivio que terminaba con un abrazo, de que por lo menos alguien me va a ayudar. Los abrazos de los voluntarios y de los clientes, personas que lo perdieron todo, es un sentimiento que no se puede olvidar”, recordó.

Indudablemente, el trabajo voluntario de Ojeda Torres alienta su espíritu para transformar vidas y continuar la labor de ayuda en medio del desastre. “Yo tengo mi trabajo que es para pagar mis cuentas, pero tengo otro que es para satisfacer mi alma, mi tranquilidad personal. Sé que he hecho algo por Puerto Rico”, indicó.

Reconocimiento a un buen corazón

Ojeda Torres recibió el Premio Presidencial de Excelencia de la división del Sureste y el Caribe de la organización, y aunque porta su nombre, no lo considera suyo. “(El premio) es más bien por los muchos años que llevo en la Cruz Roja, pero tiene las caras de todos los más de mil voluntarios que tienen en Puerto Rico, que pasando muchísima dificultad en un desastre, siendo ellos también clientes, ayudan al día después”.

Myriam Ojeda Cruz Roja Americana (Suministrada)

El premio reconoce a las personas que demuestran un servicio excepcional en apoyo de la misión de la organización.

Consiguientemente, la guaynabeña nunca ha considerado el voluntariado un sacrificio, ni algo por lo que la deban remunerar o reconocer.

“Lo que afecta a una persona es no poder controlar su ambiente, cuando hay un desastre no hay mucho que podemos controlar. He visto personas frente a su casa, completamente quemadas, con lo que tenían puesto, ni siquiera pueden probar su identidad. El saber que con una llamada cualquier voluntario de la Cruz Roja puede ayudar a esas personas a volver a tomar control, es algo poderoso”, puntualizó.

Ojeda Torres se encuentra en la recta final de su maestría en línea en Traducción y Localización, en la Universidad de Cádiz, dirigida a la comunidad sorda, un “área no explorada en Puerto Rico”. “Muchas de las personas que no oyen no hablan el idioma de señas, pero saben leer. Entonces lo que se hace es que se traduce, se subtitula para que ellos puedan tener acceso a la información”, explicó.

Recientemente, Ojeda Torres fue diagnosticada con cáncer de médula ósea, además de ser diabética “de toda la vida”. Y pese a su diagnóstico, su misión prevalece; anticipó que pretende “expandirse” y “hacerles saber a las personas que no es el fin de la vida”.

“Tengo cáncer, trabajo, tengo mi trabajo en la Cruz Roja, estoy terminando mi maestría, corro patines. El cáncer es una palabra que da mucho miedo. Y sí, a mí me dio mucho miedo, pero (lo) convertí en mi desastre personal”, abundó.