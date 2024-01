Aprender de los errores es la llave de la inteligencia

Álava considera que la vida se basa en experimentar y aprender de los errores y asegura que la frustración es el camino para lograrlo. En palabras de la experta: “Es la llave de la inteligencia”. Para ella, los niños que no se frustran no adquieren las herramientas necesarias para la vida. “Van a tener circunstancias difíciles, momentos en los que no los vamos a ayudar, hechos en los que se encontrarán muy solos y mientras no hayan elaborado estos recursos, van a estar complicados”, indica.