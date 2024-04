La energía constante de Gloria Trevi que trasciende generaciones

En 35 años de carrera el nombre de Gloria Trevi ha estado asociado a energía, fuerza y vigor sobre el escenario donde se entrega y se muestra tal cual.

No todos los artistas pueden decir que cantan para diversas generaciones, algo que La Trevi acepta como una gran bendición. Con todo ese dinamismo, la diva mexicana llegará a Puerto Rico el 26 de abril para presentar el concierto de su gira “Mi Soundtrack” en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Aunque menciona que no ha tenido una fórmula para lograrlo, sí destaca que ese éxito con nuevas generaciones muchas veces se debe a esas tías y madres que les ponen a sus hijos la canción “Pelo suelto” “casi como si fuera canción de niños”. Entonces las nuevas generaciones se la saben, la bailan y por ahí siguen explorando con su música.

“Hay una canción que se llama ‘Ábranse perras’, que tiene mucho pegue con las niñas chiquitas. De repente van muchos niños al concierto. Me siento halagada. Imagínate estar cantando canciones de los 90, de repente canto ‘Pelo suelto’, ‘Dr. Psiquiatra’ y entonces meto a los niños a bailar conmigo. Cuando termino de cantar les digo, ‘hazte de cuenta que estuviste tú en los 90 cantando conmigo’. La gente se pone a gritar como loca”, relata la intérprete.

Pero la interacción de Trevi con sus seguidores no solo se da en el escenario, sino a través de las redes sociales, donde le escriben y ella disfruta compartiendo con ellos.

Gloria Trevi: una diva sobre el escenario. Antes de salir al escenario, a la cantante el gusta repasar su vestuario en el que se unen detalles llamativos como brillo, plumas y ornamentación.

Al conversar sobre ese éxito con diversas generaciones, le preguntamos a la cantante de 56 años cuán complejo puede ser para una mujer en el mundo del espectáculo lidiar con el paso del tiempo.

“Siempre para las mujeres es un poquito más pesado lidiar con el paso del tiempo, pero gracias a Dios nos tocó en esta época. Hace 40 años veías a una mujer de 30 o 40 años y sentías que era una señora grande. Ahorita una mujer de 40, es una chava, apenas están empezando a tener hijos a los 40. Eso también tiene mucho que ver que antes las mujeres empezaban a tener hijos a los 15 años y ya para los 30 años tenían una docena de chamacos y no existían la cultura de ir al gimnasio, no tenían tantos tratamientos y conocimientos”, asegura.

Trevi agradece vivir en una época donde hay más conciencia sobre la importancia de la buena alimentación, el ejercicio y el cuidado del cuerpo.

“Somos afortunados. Sin embargo, hay que ponerse duchas porque si no te pasa el camión de la edad. Si te empiezas a poner sedentario, te empiezan a doler las articulaciones, te empiezas a sentir cansado. Hago todo lo que se pueda. Me cuido, me gusta cuidarme, pero no hago nada que no tenga retroceso. Me cuido con aparatos, con ejercicios y con alimentación”, confiesa.

Trevi consulta a una doctora experta en antienvejecimiento que se mantiene pendiente de su salud y de que los niveles hormonales se mantengan normales.

“Porque digo, ya que me levantaron el castigo, me tengo que cuidar. Mucha gente lo ve como el tabú de la menopausia, que ya estoy vieja, pero, al contrario, ya te levantaron el castigo, ya no tienes que sufrir mes tras mes. Ahora nos toca cuidarnos. Tienes que buscarte una persona que te haga los análisis y te ayude a mantener las hormonas (equilibradas) para lucir bien, como princesa y no como Chucky”, comenta entre risas.

No obstante, aunque a ella le gusta cuidarse para mantener una imagen rejuvenecida, respeta la manera en la que cada persona decida enfrentar el paso del tiempo. Para ella la frase “envejecer con dignidad” es muy individual y el fin debe ser que cada ser humano se sienta feliz y cómodo en su propia piel.

“El chiste es que hagas lo que se te pegue la gana. Pasaron los años en los que tenías que obedecer a tu papá, en los que tenías que obedecer a tu marido, ya ahorita, eres tú y tienes el poder. Creo que tenemos que entender, asimilar y decir qué me importan lo que digan los demás, voy a estar como quiero estar, como a mí me haga sentir plena y feliz. Si una manera es haciendo ejercicio y cuidando mi cuerpo, es maravilloso. A mí me gusta hacer ejercicios y cuidar mis articulaciones, mantenerme activa, cuidar mi piel, cuidar mi cabello. Me hace sentir bien”, enfatiza.

Trevi transportará a los boricuas

“Puerto Rico y la Trevi tenemos una historia de vida súper bonita. Creo que tenemos muchas canciones que, de repente, puedes escuchar y te llevan realmente a vivir momentos en que recuerdas personas, olores, épocas, momentos, situaciones. Este no es el ‘soundtrack’ de Gloria Trevi, sino que es el ‘soundtrack’ de toda esa gente que me ha acompañado en la vida. Lo que quiero es que la gente cuando salga para el concierto diga ‘voy a escuchar mi soundtrack”, comenta la intérprete de “Todos me miran”.

Trevi adelanta que será una noche en la que transportará a sus seguidores por los 35 años de trayectoria con éxitos de antaño, con nuevos arreglos y esas canciones que han sido “hits” en los últimos años. Al final, lo que la cantante desea es que la gente deje las situaciones personales difíciles a un lado y vayan a disfrutar.

“Va a ser bien bonito porque desde que la gente se divierte, se desahoga, casi que le mienta la madre a aquella persona o aquella situación en la vida que la tuvo triste o hundida. Igual también se desahoga. Estoy contenta de ver la reacción del público. De repente hay una sección que es la dramática, de canciones muy dolorosas y veo gente llorando conmigo. Es muy conmovedor. Luego vemos que no, que tenemos demasiados motivos para desear estar vivos y vivir el ahora”, asegura Trevi.

Su rutina antes de los conciertos

Aparte de la preparación vocal y de producción que se requiere para cada presentación en vivo, Trevi añade una rutina que le permite sentirse bien cuando sube al escenario.

“La preparación es espiritual, física y emocional... Hago mis oraciones porque soy super nerviosa. Le pido a Dios que me ayude porque siento que sin él no me va a salir nada”. menciona antes que todo.

Baila un poco con sus bailarines, hace varios “splits” y se ejercita un poco para que su cuerpo también esté preparado.

También le da los últimos toques a su vestuario. Siente que debe ser “lo más lindo posible para que el público tenga un concierto completo”.

Y, el toque final, es la aplicación de su perfume favorito en su cabello para que “cuando esté cantando ‘Pelo suelto’ y ‘Todos me miran’ y esté agitando el cabello, le llegue a la gente el aroma”, concluye.

Créditos

Fotos: Great Talent Records/Gato Rivero

Maquillaje: Alfonso Waithsman

Peinado: Romualdo Ramírez González