Elsie Torres tenía claro que una carrera en el campo del diseño de interiores no sería un camino fácil. Los retos para cualquier persona que comienza un negocio por lo regular no son fáciles de superar. Eso es cierto de cualquier tipo de negocio, pero es la habilidad de la persona en el timón para navegar a través de aguas tempestuosas lo que determina el éxito de su apuesta. Y por más de dos décadas, Torres se ha probado como una experta al timón del barco que construyó.

Hace una semana, Torres celebró el relanzamiento de su marca, Elsie Torres Interior Designs, luego de un proceso de introspección en el que trabajó con varios otros creativos para darle un giro a la identidad de su compañía, que celebraba los logros de los pasados 23 años. Desde los inicios, Torres ha querido crear una marca singular que se distinga no solo por el buen gusto, sino por su capacidad para estimular todos los sentidos.

“Yo empecé muy joven. Llevo 23 años trabajando por mi cuenta y este año decidimos que, así como nosotros nos encargamos de remodelar las casas y los edificios de las oficinas de nuestros clientes, el logo, nuestra marca, necesitaba reinventarse. Las tendencias cambian en diseño de interiores, pero también cambian en las artes gráficas. Y tuvimos ese proyecto en verano, empezamos en mayo, y cuando vi el logo dije: ‘Este logo merece un producto’. Mi sueño fue poder diseñar producto, como muchos diseñadores internacionales, parte de su trabajo, aparte de diseñar interiores, muchos diseñadores han creado productos, así que la gente creativa somos así, cosas locas. De momento dije: ‘Quiero crear una vela’”, explicó Torres sobre la motivación detrás de este proceso de reinvención.

PUBLICIDAD

La vela en cuestión fue creada por una diseñadora llamada Paola Hernández, de Vive Collection, una compañía local dedicada a la creación y venta de velas y otros tipos de productos aromáticos. Los olores, según Hernández, fueron inspirados en la aromaterapia y usa como olores base eucalipto, lavanda y salvia blanca. El nuevo logo con el que va estampado el producto, y que le brinda una identidad renovada a Elsie Torres Interior Designs, fue creado por el artista gráfico Carlos Daniel Pérez, y consta de las dos letras principales del nombre en una tipografía al estilo serif en un color bronceado.

Ambos creativos citaron como inspiración la elegancia y la sofisticación que han distingo a Elsie Torres en la industria. A pesar del aire de celebración de la trayectoria de su marca, Torres reconoce que su éxito no ha sido fácil y que se siguen enfrentando varios retos en el mundo del diseño de interiores.

“El reto más grande es poder conseguir mano de obra. En Puerto Rico, hay mucha escasez de mano de obra y poder lograr materializar nuestros diseños con esa falta, yo creo que es uno de los escollos más grandes que enfrentamos. Por lo demás, me siento superafortunada de tener buena clientela. Me encanta lo que hago”, sostuvo la diseñadora.

Desde los inicios, Torres ha querido crear una marca singular que se distinga no solo por el buen gusto, sino por su capacidad para estimular todos los sentidos. (Nahira Montcourt)

Asimismo, reconoce una de las capas no siempre vocalizadas en un mundo que usualmente ha sido acaparado por hombres: el machismo.

“Definitivamente, el machismo es real y no es fácil. A los hombres no les gusta que una mujer les dé instrucciones y menos que llegue una en tacos, bien vestida, porque a lo mejor estábamos en una consulta con un cliente nuevo y, de repente, tengo que estar dando instrucciones y diciendo cosas, que hay que hacerlo de otra forma. Yo siempre he tratado a todo el mundo con mucho respeto. Creo que eso también ha sido favorecedor en poder estar por todos estos años en la industria”, dijo.

PUBLICIDAD

Pero más allá de los retos, Torres ha logrado establecer una compañía exitosa y duradera, y aún hoy siente la misma pasión por su profesión que tuvo desde el primer día en que decidió dedicar su vida a esto.

Su sueño era poder diseñar un producto, como muchos diseñadores internacionales. (Nahira Montcourt)

¿Qué consejo le ofrecería a las personas que deseen incursionar en este mundo y hacer una carrera en el diseño de interiores?

“La clave para sobresalir y sobrepasar todas esas situaciones difíciles es el hecho de que tú seas responsable y tengas buena reputación en la industria y que siempre puedas contar con ese cliente. Eso y la pasión. Para mí ese es nuestro eslogan. El diseño con pasión. Porque yo creo que la gente lo ve, lo capta rápido, que te gusta lo que haces, y cuando a ti te gusta algo y tú lo haces con amor y con pasión, ya el éxito está garantizado”, expresó.

Mientras tanto, ella misma no tiene ningún plan de reducir su carga de trabajo o retirarse en mucho tiempo.

“Todavía tengo muchos años más de productividad y espero seguir haciendo lo que más me apasiona”.