HUMACAO. - Durante el comienzo de la época de huracanes, humacaeños y yabucoeños se han dado a la tarea de hacer sus compras, con tiempo, tras el anuncio de la trayectoria de la tormenta tropical Bret, cerca del sur de la isla.

Aunque ayer, Puerto Rico ya no figuraba en el cono de incertidumbre de Bret, en el WalMart de Humacao, Melissa Rodríguez, llevaba dos carritos de compra con víveres enlatados y comida seca. “Mucha potería, salchichas, hasta carnes enlatadas”, dijo Rodríguez.

A su juicio, es mejor comprar comida, independientemente de que venga el sistema o no.

Durante el paso del huracán María, Rodríguez y su familia tuvieron pérdidas en su hogar y esos recuerdos regresan cuando se anuncia un temporal.

Según Rodríguez, sus hijos se ponen nerviosos “porque se creen que será como María”, lo que tiene en cuenta al momento de prepararse y organizarse con tiempo.

“Tras el anuncio lo más que se está moviendo es el agua”, expresó Joe Hernández Bonilla, gerente del supermercado y mayorista Ralph’s en Yabucoa.

Desde el paso de sistemas como Irma, María y más recientemente Fiona, Hernández Bonilla dice que ha visto a un consumidor consciente y que apuesta a prepararse con tiempo adquiriendo suministros y comida necesarios. Por su parte, expresó que el supermercado está preparado para ofrecerle al consumidor lo que necesite.

“Ya viene un cargamento [de agua] en camino”, dijo Hernández Bonilla, quien reiteró el impacto de ventas de aguas en la tienda.

Ralph’s de Yabucoa tiene disponibles de uno a dos vagones, cada uno con 24 paletas, solo de agua. Durante el recorrido, El Nuevo Día constató que la mayoría de los consumidores llevaban en sus carritos de compra desde dos a cuatro cajas de agua o más.

“Eso no viene para acá, pero por si acaso”, dijo Avelino Cintrón de 78 años mientras montaba cuatro cajas de agua en el cajón de su camioneta. Cintrón compartió que se encarga de comprar el agua mientras que su hija se encarga de comprar víveres adicionales. Sin embargo, comentó que no está siguiendo las actualizaciones noticiosas ya que “le meten miedo a uno”.

Por su parte, Rafael Collazo, se encontraba en Ralph’s haciendo las compras para su negocio, pero dijo sentirse preparado con los pasos a seguir si Bret o algún sistema llegara a afectar el sureste de la isla.

Tras el huracán María, se encargó de preparar su negocio, la Pizzería Mi Sueño en Maunabo, incluyendo la instalación de plantas eléctricas. “Ahora mismo me siento más preparado”, dijo Collazo. Añadió que no se alarma en comprar mucho para no adquirir mercancía que pueda dañarse.

Con el anuncio de Bret, Collazo especificó que se sintió preocupado por unos campers que tiene en un terreno en Cabo Rojo, ya que recién llega de viaje. Aun así, expresó que “todos los años debemos prepararnos un poquito más”.

Neveras para la emergencia

Además de agua, en Humacao, un consumidor llevaba en su camioneta un refrigerador compacto y expresó que era la mejor opción para mantener la comida necesaria con una planta sin consumir mucha energía.

Por su parte, la Ferretería García, localizada en Humacao, no ha visto un aumento en el tráfico de clientes.

“Con relación a la temporada de huracanes, estamos preparados con anclajes para las casas, paneles”, dijo la asistente de la ferretería, Daritza García. “Lo más que busca la gente son cisternas, o drones para guardar el agua”, agregó la empleada.

La gasolinera Ultra Top Fuel en Yabucoa, sí vio un incremento en el tráfico de clientes desde que el pasado lunes, se anunció el posible paso de la tormenta tropical Bret, pero según una empleada, están preparados para cualquier aumento en la demanda por parte del consumidor.