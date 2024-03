Persiste la falta de productos en las góndolas de Puerto Rico

En Estados Unidos, el año pasado, el nivel de productos faltantes -lo que en la jerga técnica se conoce como “ out of stock”- se ubicó en un 8.3%. Mientras, el pasado mes el nivel de faltantes en góndola fue de 15.54%, según los datos de PMR.

“Puerto Rico, precisamente, es un mercado de alta densidad poblacional, con unos retos logísticos que todos conocemos y un impuesto al inventario, así que esas tres combinaciones hacen de este mercado un área perfecta para el out of stock ”, adjudicó Cabrero Ojeda.

De acuerdo con datos recopilados por la firma Aquino, De Córdova, LLC, los productos más afectados por el out of stock en Puerto Rico son lácteos y no alimentarios, siendo los licores los menos afectados.

El presidente de PRM subrayó que, en Puerto Rico, el out of stock de 16.3% representa una oportunidad de $495 millones.

La mayoría de los consumidores pagan con el PAN

Efecto del impuesto al inventario

De acuerdo con Cabrero Ojeda, uno de los principales elementos que más afecta el proceso de logística y de compra de productos es el impuesto al inventario, puesto que muchas empresas optan por no comprar en exceso para que no se les cobre demás por concepto de esa tasa.

“El tú tener un impuesto lo que hace es que limita la capacidad de una compañía de comprar bienes para poderlos revender y muchas veces se limitan en esa compra para que no se les vaya a quedar y no les vaya a costar. Entonces, hay una limitación de compra de productos y esa limitación causa out of stock”, explicó Cabrero Ojeda.