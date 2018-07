Puerto Rico registró el año pasado la llegada de unos 1.2 millones de pasajeros de cruceros, lo que constituyó una cifra récord, y la entrada de $152 millones a la economía local. Para 2018 se espera superar el número y alcanzar los 1.7 millones.

Así lo anunció hoy el gobernador de la isla, Ricardo Rosselló, junto a la directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), Carla Campos.

En mayo de 2018 -ocho meses tras el paso del huracán María- se registró la cifra récord de 107,390 pasajeros.

A su vez, junio de 2018 cerró con la llegada de 134,903 cruceristas.

El pasado año 2017, para el mes de julio llegaron 104,044 pasajeros en cruceros y en agosto de 2017 lo hicieron, 114,186.

"Nos llena de gran satisfacción el resultado obtenido durante el pasado año fiscal producto de la actividad de cruceros. Aun considerando el gran impacto del huracán María, se reflejaron cuatro meses con cifras históricas, lo que sin duda aportó a un cierre de año fiscal con alrededor de 1.2 millones de visitantes de barcos cruceros y una inyección aproximada de $152 millones a la economía de Puerto Rico", expresó el primer ejecutivo.

Por su parte, la titular de la CTPR explicó que "fuimos el destino del Caribe que más rápido logró recuperarse luego de los huracanes, producto de las acciones proactivas que asumió el gobierno de Puerto Rico para generar la confianza necesaria en las líneas. Ahora estamos bien posicionados para continuar nuestro crecimiento".

Según las proyecciones de la CTPR este nuevo año fiscal 2018-2019 "romperá récords" de pasajeros de cruceros, alcanzando la histórica cifra de 1.7 millones de pasajeros.

Esta "histórica cifra" redundará en unos $250 millones en impacto económico en la isla.

Las cifras récord obtenidas en el pasado mes de junio de 2018 se debieron en gran medida al incremento en visitas de grandes cruceros a la isla, como el "Anthem of the Seas"; el "Allure of the Seas"; el nuevo "Carnival Horizon"; el "Harmony of the Seas"; y el "MSC Seaside", que es uno de los más grandes, lujosos y modernos de los cruceros MSC y cuya primera parada en las Américas fue en Puerto Rico.

Igualmente, en lo que va de año, llegaron por primera vez al muelle de San Juan los nuevos barcos crucero "Viking Sea" -los cuales utilizaron a San Juan como su puerto de base- y el crucero de lujo "Silver Muse".

Finalmente, Royal Caribbean sustituyó su principal barco basado en San Juan, el "Adventure of the Seas", por el "Freedom of the Seas", uno de los más grandes del mundo; y registró un aumento de un 20 por ciento en los pasajeros que visitan y embarcan en San Juan.

El gobernador firmó en junio la Ley 124-2018 que prolonga dos años la vigencia del programa de incentivos a barcos cruceros con el fin de mantener la confianza de la industria en Puerto Rico como destino.

La creación de la Corporación para la Promoción de Puerto Rico como Destino (DMO, por sus siglas en inglés), así como la llegada de más cruceros y vuelos son algunos de los logros del gobierno local en los pasados meses para el crecimiento de este sector.

La titular de Turismo explicó que "la industria de cruceros es uno de los pilares fundamentales del turismo y así lo valoramos, por eso nos esmeramos en fomentar su crecimiento mediante innovadoras estrategias de mercadeo, atractivos programas de incentivos y las excelentes relaciones establecidas con los componentes de la industria".

"Estamos sumamente comprometidos y enfocados en continuar desarrollando a Puerto Rico como destino clave para los cruceros en el Caribe, según las metas trazadas por el gobernador Rosselló Nevares", concluyó Campos.