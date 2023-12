Mientras cientos de comerciantes todavía esperan por un permiso de uso, el gobierno anunció este lunes la inversión de aproximadamente $2 millones para cambiar el plataforma donde se supone que empresas y ciudadanos puedan solicitar –y obtener– permisos en menos de una semana.

El gobernador Pedro Pierluisi anunció una serie de mejoras al Single Business Portal (SBP) que deben agilizar el proceso para obtener permisos en al menos 20 municipios. El mandatario afirmó que se trata de una primera fase que luego se extendería al resto de los pueblos, según los ayuntamientos vayan cumpliendo con los requisitos.

Las mejoras al portal se hicieron desde la Oficina de Innovación y Servicios de Tecnología (Prits) junto a cuatro empresas que fueron contratadas por el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) y la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe): 4 Ways Technologies, Blanes Consulting, V2A Consulting y E3 Consulting.

El secretario del DDEC, Manuel Cidre, reconoció en conferencia de prensa que, de los 11,000 permisos que estaban sin atender en el sistema, hoy quedan todavía 976 que no han recibido una contestación. La nueva plataforma no necesariamente va a aliviar este tapón de permisos pendientes pues, según explicó, hay permisos que van a requerir otro tipo de proceso y evaluación.

Según Pierluisi, las mejoras al sistema permitirán que los permisos únicos puedan salir dentro de dos a cinco días, en vez del mes que se supone tome actualmente. De acuerdo con el mandatario, lo “ideal” es que los permisos se produzcan en 48 horas, si se trata de permisos más simples que no requieren otro tipo de consultas por agencias del gobierno.

“Yo sé cuál es el reclamo. Cuando este sistema se diseñó fue para 2009 y el concepto era que las agencias que dan endosos tuvieran personal ubicado en OGPe con poder decisional. Eso no ha ocurrido, por las razones que sea, administración tras administración. Lo que hacían era referir el asunto a la agencia”, dijo Pierluisi. “A partir de esta misma semana, vamos a tener tres funcionarios del Recursos Naturales (DRNA) con poder decisional en OGPe y esta semana vamos a tener dos funcionarios del ICP (Instituto de Cultura Puertorriqueña) con poder decisional en OGPe. Vamos a seguir haciendo eso porque se necesita uniformidad”.

Los funcionarios insistieron en que el portal está ya disponible y que se completó la migración de información de todos los casos. El sistema está disponible para someter proyectos en los 78 municipios. Sin embargo, solo habrá validación automática del permiso único y permiso de construcción en los proyectos de 20 municipios: Gurabo, Trujillo Alto, Toa Alta, Naranjito, Morovis, San Sebastián, Lares, Moca, Cidra, San Lorenzo, Hormigueros, Florida, Aguas Buenas, Corozal, Sabana Grande, Orocovis y Ciales. A estos pueblos se une el consorcio de Aibonito, Barranquitas y Comerío.

Según se informó, los municipios participantes se escogieron tomando en cuenta temas como los riesgos ambientales y la diversidad de los tipos de catastro.

¿Cómo funciona el portal?

El gobernador explicó que el portal (permisos.ddec.pr.gov) tendrá cambios adicionales, por lo que no descartó que suponga una inversión mayor a los $2 millones desembolsados hasta el momento. La forma en que opera el portal permite una validación automática de los documentos que se sometan para un permiso único o un permiso de construcción. Este tipo de trámite representa el 60% de las solicitudes que llegan a OGPe.

Entre otros avances, explicó Pierluisi, el portal permite al usuario saber si le falta algún documento y puede identificar si se están sometiendo documentos en blanco. Además, si el usuario necesita salirse de la página para buscar información adicional, el sistema no le obligará a volver a comenzar el proceso, como sucede actualmente, según dijo el mandatario.

“Ahora mismo, si no tienes todo lo necesario, si no se somete toda la información, no se concreta la transacción hasta que se someta todo. El sistema actualizado permite grabar la información y pausar para continuar luego, algo que no se podía hacer hasta el día de hoy, obligando a los proponentes a comenzar de nuevo”, explicó.

Pierluisi informó que el portal está funcionando desde el domingo en la noche.

Sin embargo, una búsqueda de El Nuevo Día encontró que en el nuevo portal no están disponible la información de permisos otorgados o pendientes desde el año 2015. OGPe indicó que se trata de un problema con la migración de información y que la misma estará disponible entre la noche del lunes y el martes.

De igual forma, los problemas con el proceso de permisos no se limitan a si un solicitante debe interrumpir el proceso de solicitud.

Empresarios han relatado a El Nuevo Día que han presentado todos los documentos requeridos por un permiso y las solicitudes no son atendidas por oficiales de la OGPe en un tiempo razonable por lo que el sistema archiva las solicitudes sin que se complete la evaluación.

Como resultado, algunos empresarios que ya contaban con un Permiso de Uso y que estaban requeridos a hacer una conversión han terminado solicitando el Permiso Único en varias ocasiones y se ven obligados a pagar nuevamente el costo de solicitar el permiso.

Otra deficiencia del sistema es que los oficiales de la OGPe pueden hacer una anotación o pedir información adicional en el proceso de permiso, pero el solicitante no recibe una notificación a su correo electrónico, por lo se ve obligado a consultar constantemente el portal y el área de notificaciones, donde el funcionario que evalúa el caso indica o recaba más información tampoco se accede fácilmente.

Repiten empresas

Félix Rivera, secretario auxiliar de OGPe, aseguró que ya migraron toda la información del antiguo sistema a este. Según dijo a El Nuevo Día, el sistema anterior fue desarrollado en parte por E3 Consulting. Cuando se le preguntó entonces por qué volver a contratar con esta empresa, indicó que “le dan mantenimiento a esa plataforma. Ellos tienen también la documentación. Los necesitamos para eso. Parte de lo que se hizo fue un “reverse engineer” y había que traerlos para garantizar que el sistema fluyera”.

“Los $2 millones fueron para hacer el sistema, la migración y los nuevos productos. Pero la migración es la parte más costosa”, afirmó.

A la conferencia de prensa del gobernador acudieron portavoces de la industria de la construcción que, según se dijo, ofrecieron su insumo durante el proceso de desarrollar el nuevo portal.

Vanessa de Mari-Monserrate, presidenta de la Asociación de Constructores, dijo por su parte que “es un adelanto. Es un primer paso en el camino. Estamos confiados que todos esos proyectos ministeriales en los que no hay mucha evaluación porque cumplen con todo, se puedan agilizar y se usen entonces los recursos humanos para esos proyectos que están estancados”.

La inversión en el nuevo portal de permisos se sumaría al dinero público que antes utilizó el gobierno en el llamado Single Business Portal hace unos cuatro años. La inversión inicial en el Single Business Portal no estaba disponible.