Probablemente cuando esté leyendo estas líneas, miles de ciudadanos vayan camino al colegio electoral a emitir su voto en la segunda parte de unas primarias históricas y fallidas que se celebran hoy.

Otros tantos ejercieron el sufragio el pasado domingo, y hay quienes ni hoy ni el domingo pasado fueron a votar.

Si todo corre como debería -y no se produce otro fiasco como el de hace siete días-, en unas horas se sabrá quiénes serán los candidatos que aspiran a gobernar por los próximos cuatro años.

Haya usted votado o no, es probable que, en más de una ocasión, se haya preguntado, ¿cuál es el Puerto Rico en el que quiero vivir? Cada cual tiene su respuesta, pero al final lo que procura la mayoría es tener una mejor calidad de vida para uno y sus familias.

Pero en Puerto Rico, tras más de una década de estancamiento económico y con el país en quiebra, los problemas se multiplican: hay deterioro en los sistemas educativos y de salud, aumento en los niveles de pobreza, pocas oportunidades de empleos bien remunerados, migración, y ahora una pandemia.

Negocios entrevistó a dos economistas y a una psicóloga social comunitaria para conocer cuáles deberían ser las prioridades de quienes aspiran a ocupar puestos electivos para mover la economía y mejorar la calidad de vida en Puerto Rico.

Aunque los retos son grandes y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ha asumido una política de austeridad, en la que no priman las iniciativas de desarrollo económico, se supone que el próximo cuatrienio lleguen a la isla, por lo menos, $15,000 millones en fondos federales no recurrentes destinados a reconstruir el país debido a los daños sufridos por el huracán María, los terremotos y la pandemia.

“ La mayoría de los candidatos no tienen un plan de desarrollo socioeconómico. Es ‘tú me conoces, sabes quién soy, vota por mí’” ” José Caraballo Cueto, economista

“Los fondos federales no son un modelo de desarrollo económico. Ese dinero nos dará respiración artificial para poder salvar al paciente, que es Puerto Rico”, expresó el economista José Caraballo Cueto. No obstante, reconoció que, a corto plazo, en los próximos dos años el crecimiento económico va a depender de dichos fondos federales.

Enfatizó en que tiene que haber “transparencia máxima” en el manejo de esos fondos y utilizarlos sabiamente. “Son fondos para construir el puente que le hace falta a una comunidad marginada y los techos de las casas pobres que siguen con toldos o planchas de cinc. Robarle el dinero a esas personas es un crimen, no puede pasar como con (el programa) Tu Hogar Renace, que inflaron los precios. Hace falta transparencia en todo, hasta cuando estén abriendo los sobres de las subastas”, advirtió Caraballo Cueto.

Aunque se necesita con urgencia echar a correr la rueda económica, él teme que los candidatos no tengan claro cómo hacerlo. “La mayoría de los candidatos no tienen un plan de desarrollo socioeconómico. Es ‘tú me conoces, sabes quién soy, vota por mí’. Son personas que buscan el poder por el poder mismo y eso me preocupa”.

Apuesta a la exportación

Sugirió crear una cultura de exportación en las empresas locales, pues según un estudio que realizó junto a otro colega, Puerto Rico tiene el potencial de exportar a más de 30 países de la región del Gran Caribe. “Ese potencial no se está aprovechando, en parte por las leyes de cabotaje, pero también porque en los negocios no existe esa cultura de exportación”. Agregó que cualquier economía pequeña, como Singapur, Nueva Zelanda o Hong Kong, no hubieran logrado el éxito económico sin la exportación.

Unido a eso, propuso maximizar las fortalezas de cada sector y no limitarse -como piensan algunos- a incentivar la manufactura para levantar la economía, pues según él, “los países que están más diversificados son los que más crecen a largo plazo”, algo que comprobó tras analizar los datos económicos de 174 países.

“Hay que analizar las fortalezas de la agricultura, de los servicios, del turismo, la construcción. La agricultura puede enfocarse en los cultivos orgánicos y productos de valor añadido. Eso es lo que hacen los países con altos costos de producción, por ejemplo, los países europeos exportan muchos quesos carísimos, y aquí la ganadería podría hacer lo mismo. Es hora de pensar hacia afuera, ya que estamos perdiendo población”, recomendó el también catedrático de la Universidad de Puerto Rico en Cayey y expresidente de la Asociación de Economistas de Puerto Rico (AEPR).

“ “Lo que ocurrió en las primarias es un síntoma de inestablidad política y eso crea incertidumbre a los inversionistas” ” Heriberto Martínez, presidente de la Asociación de Economistas de Puerto Rico

Dijo que favorece que se eliminen a los intermediarios del sistema de salud, ya que no benefician ni a los pacientes ni a los proveedores. Asimismo, sugirió que se reevalúe el modelo de enseñanza, ya que el cierre de escuelas probó que no es la solución, pues el aprendizaje ha sido peor después de los cierres. Cada maestro debería tener 15 alumnos, y no 30, para poder darles la atención que necesitan.

En cuanto a cómo Puerto Rico puede competir con otras jurisdicciones que tienen costos bajos, indicó que la clave es posicionarse en la parte rentable de la cadena de valor global, como son el diseño de productos o el mercadeo de bienes y servicios.

Las primarias y su impacto

El expresidente de la AEPR opinó que, de inmediato, el caos de las primarias no tendrá efecto en el clima de inversión, pero en el largo plazo está probado que “la debilidad de las instituciones trae debilidad en la estructura económica. Como dice el libro Por qué fracasan los países, los que tienen instituciones débiles y disfuncionales terminan a largo plazo perdiendo. Si no pueden hacer lo sencillo, no pueden pensar en desarrollar estructuras ni políticas a largo plazo”.

Por su parte, su colega Heriberto Martínez, presidente hasta este mes de la AEPR, opinó que lo ocurrido el domingo pasado con el proceso primarista “es un síntoma grave de inestabilidad política”, lo que crea incertidumbre al inversionista y a las empresas.

Martínez, al igual que Caraballo Cueto, duda que todos los candidatos que aspiran a dirigir el país tengan propuestas de desarrollo económico. “Lo que vemos son lineamientos”.

Enfoque en la infraestructura

Consciente de los millones en fondos federales que deben llegar a la isla el cuatrienio próximo, el actual presidente de los economistas recomendó utilizar ese dinero para proyectos de infraestructura de alto valor agregado. Entre ellos mencionó la restauración de las carreteras, ya que el país no tiene un sistema de transporte colectivo y la población depende del automóvil para moverse, además de que los camiones las utilizan para distribuir la mercancía a las empresas.

La próxima administración debe enfocarse también, según él, en restaurar la infraestructura productiva, incluyendo las escuelas, la Universidad de Puerto Rico y los edificios de la Compañía de Fomento Industrial, tanto los que están ocupados como los espacios vacíos para que haya mejores oportunidades de alquilarlos a nuevos negocios.

La infraestructura energética debe ser otra prioridad para el gobierno, así como el establecer un mecanismo preferencial para que las compras del gobierno prioricen en el ecosistema empresarial local. “Hay un desequilibrio brutal en la balanza de pagos porque mucho de ese dinero se va de la economía. Damos demasiados créditos contributivos a empresas que se van de Puerto Rico”.

“ “Les recomendaría a los candidatos que dejen de prometer, y si van a prometer, que prometan ejecutar políticas públicas apropiadas” ” María de Lourdes Lara, sicóloga social comunitaria

La digitalización debe ser parte principal del plan, de modo de cerrar esa brecha que todavía es muy grande en Puerto Rico, dijo Martínez. Sugirió que se asignen fondos para la educación digital para “baby boomers” y que haya espacios de acceso en las bibliotecas municipales para que el ciudadano pueda ir a gestionar permisos y servicios gubernamentales en línea. “Con ello se estaría haciendo un bien social al país”, expresó el presidente de los economistas.

Mientras, la catedrática y sicóloga social comunitaria María de Lourdes Lara, envió un mensaje puntual. “Les recomendaría a los candidatos que dejen de prometer, y si van a prometer, que prometan ejecutar políticas públicas apropiadas”.

Menos promesas y más ejecución

Indicó que en años recientes se aprobaron leyes con el consenso de los distintos partidos políticos y sectores económicos, que son clave para la economía, pero hace falta ponerlas en ejecución.

Mencionó entre ellas el Plan de Uso de Terrenos, científicamente pensado para el desarrollo socioeconómico y ambiental que define el uso que se le dará a cada espacio del archipiélago, como por ejemplo donde construir con seguridad, dónde sembrar, etc. “Hemos estado haciendo mal uso de los terrenos y, en parte, muchas de las muertes en el huracán María se debieron a que había gente viviendo en áreas que no eran seguras”.

La Ley del Bosque Modelo se aprobó en el 2014 y está engavetada. “Hay más de 30 países, incluyendo Canadá que tienen una ley de Bosque Modelo. No necesitamos repensar el centro de la isla, sino poner esa ley en ejecución porque es el medio para que haya desarrollo socioeconómico en la región montañosa que típicamente se abandona o mal utiliza”.

Mientras, la Ley 235 de 2015 ordenó crear un consejo multisectorial del sistema de salud para, entre otras cosas, que hiciera un estudio actuarial y analizara los modelos de organización existentes con el fin de tener un sistema de salud universal. “Con los millones de dólares que se gastan en salud anualmente en Puerto Rico los ciudadanos deberían tener un plan de salud económico, accessible y sostenible”, afirmó Lara.

Al igual que Caraballo Cueto, la también directora ejecutiva de la Fundación Agenda Ciudadana, hizo hincapié en la necesidad de que en Puerto Rico se actúe con transparencia. Señaló que la Ley de Transparencia debe enmendarse para que cualquier ciudadano pueda, de manera fácil, fiscalizar al gobierno y al uso que le da a los recursos públicos.

“El gobierno que entre podría lograr mucho en el primer año porque hay planes estratégicos ya hechos para que Puerto Rico pueda comenzar a salir del caos.

“Hay que reactivar esas leyes que resuelven problemas que nos afectan a todos para empezar a tener paz, tener empleos y desarrollo económico. Que no vengan a prometer y a improvisar, ya hay un camino andado que nos puede mover de la planificación a la ejecución, de una manera ordenada, sostenible, científica y medible”, aseveró la catedrática de la Universidad de Puerto Rico en Humacao.