El nuevo concepto gastronómico de la franquicia FlyDining, el cual eleva a sus comensales a unos 160 pies de altura, abrió este mes en la calle Loíza y desde allí los visitantes pueden disfrutar de la buena mesa al tiempo que se deleitan con las vistas únicas de Condado, Isla Verde y Santurce.

Esta apertura representa la llegada de la marca al mercado americano y para lograrlo se requirió de la inversión de $1.1 millones, aproximadamente, informó Scott Zuckerman, dueño de la franquicia en Puerto Rico.

El FlyDining se encuentra detrás de lo que fue el restaurante Bottega, el cual fue adquirido el pasado año por Zuckerman.

/

El ahora propietario de FlyDining a nivel local, informó que llegó a la isla hace siete años atraído por los incentivos contributivos, estableciendo su compañía en línea en Puerto Rico. Zuckerman aparece en el registro de corporaciones del Departamento de Estado desde el 2018, como presidente de la empresa de asesoría de negocios Govassist, LLC.

PUBLICIDAD

“Desde que estoy aquí, amo la isla y quise invertir en la isla. Abrí una discoteca llamada ‘787′, que fue mi primera inversión local y desde ese proyecto decidí hacer otro que es el FlyDining”, indicó Zuckerman en entrevista con Negocios.

La idea de Zuckerman de traer el concepto a Puerto Rico surgió tras unas vacaciones en Punta Cana, República Dominicana, donde vio el mismo concepto operado bajo la empresa pionera Dinner in the Sky.

“Yo le hice el acercamiento a las dos (marcas) y FlyDining fue la primera que me contestó. Todavía estoy esperando que Dinner in the Sky me conteste”, mencionó Zuckerman.

La franquicia belga Dinner in the Sky, fundada en 2006, estuvo interesada en operar en Puerto Rico, previo a la llegada de FlyDining. De hecho, los socios de Dinner in the Sky, en India, demandaron a los dueños de la franquicia FlyDining en ese país por la autenticidad del concepto, reseñó El Nuevo Día.

Seis sesiones al día para 24 personas

Aunque aún se encuentran afinando algunos detalles operacionales, el restaurante, que cuenta con una plantilla de 30 empleados, ya comenzó a elevar hasta a 24 personas por cada una de las seis sesiones que ofrecen al día.

Personal del peculiar restaurante recomienda a los comensales que antes de subir a la plataforma, modelo Dragon-24, hagan una visita a los sanitarios. Luego de esto se inicia el proceso de sentar a los comensales y asegurarlos para dar paso a la elevación que dura cerca de un minuto.

Al momento, el restaurante cuentan con tres ofertas fijas que rondan desde los $85 por 45 minutos de experiencia, incluyendo un plato de comida y barra abierta; hasta los $165 por una hora en las alturas, cuatro cursos de comida, champaña y barra libre, este último por un costo adicional.

PUBLICIDAD

El servicio de la comida es rápido. En el caso de la sesión de una hora y cuatro cursos, comenzó por una ensalada, seguido de una crema de calabaza, un plato fuerte con dos opciones: pechuga o cerdo, y culmina con dos opciones de postre, cheesecake o tartak.

El Nuevo Día conversó con uno de los comensales, el cual fue sin acompañante y adquirió la experiencia completa de una hora, cuatro cursos y barra abierta, lo que culminó con un costo total de $244.18, incluyendo impuestos y un seguro de $20 por cancelación.

Añaden brunch a la oferta

Además, el establecimiento añadió una oferta de brunch, la cual cuesta $125 por una hora en el aire y tres cursos de comida. También publicaron una oferta especial para el Día de San Valentín, donde ofrecen una experiencia romántica de una hora y cuatro cursos, por $195.

Por su parte, el portavoz oficial del FlyDining, Ricky Látimer, aseguró que “el feedback (retroalimentación) ha sido excelente” y destacó que los precios aún pueden cambiar.

“Estamos moldeados a un producto ya formado y que existe, pero bien atentos al feedback que nos llega del público, que si hay alguna manera de mejorarla la vamos a mejorar”, continuó Látimer.

El portavoz reconoció que aún se encuentran en proceso de afinar detalles en el área donde ubica la grúa, el área de espera y en encontrar un remedio para la lluvia, entre otros detalles.

La expectativa de los administradores del lugar es operar todos los días e incluir sesiones para eventos especiales como despedidas de solteros, cumpleaños, incluir música en vivo, entre otros atractivos.

PUBLICIDAD

“Nosotros siempre hemos sido personas que nos gusta lo que es el entretenimiento y sentimos que aquí en Puerto Rico había oportunidad de tener un atractivo a esta escala, que sea una experiencia que no sea cotidiana, que tengas vistas brutales. Es algo totalmente diferente a lo que tú encuentras, que puedes mezclar lo que es el entretenimiento y la gastronomía”, dijo Látimer.

De acuerdo con el portavoz, se espera que el restaurante tenga un retorno de inversión en sus primeros ocho meses de operación, pero no será hasta después de su primer aniversario que considerarán una expansión a otro municipio.

Efecto del nuevo código de orden público

En tanto, el dueño de FlyDining en Puerto Rico destacó que en abril del pasado año tomó la decisión de vender su primera inversión local, la discoteca “787″ que ubica también en la calle Loíza, presuntamente por las repercusiones que tendría la implementación del nuevo código de orden público.

Antes de que se efectuara la venta de la llave del local, con más de 80 empleados, Zuckerman ya había comenzado los trámites para la implementación de FlyDining en Puerto Rico.

Hasta el momento la empresa FlyDining opera en varias regiones en India, Banglaseh y ahora en el Caribe. Próximamente, esperan llevar el concepto a 15 destinos internacionales como Dubai, Santorini, Georgia y Malta.