El Grupo HIMA San Pablo habría cerrado su sala de emergencias en Fajardo sin autorización del Departamento de Salud, por lo que ahora se expone a multas administrativas de la agencia, de acuerdo con el secretario auxiliar para la Regulación de la Salud Pública, Edwin de León.

Según De León, HIMA radicó una solicitud para el cierre temporero de la instalación médica, pero no ha sido aprobada.

“Entre los documentos solicitados, y en espera de ser recibidos, se encuentra el Protocolo de Desvío de los pacientes admitidos”, expresó De León en declaraciones escritas enviadas a El Nuevo Día.

“Por infringir el reglamento para la Otorgación de Certificado de Conveniencia (CNC)9084 y el Reglamento de Hospitales 9184, se exponen a multas administrativas”, agregó.

Hasta el momento, HIMA no ha informado las razones del cierre, pero un rótulo colocado a las afueras del hospital asegura que la instalación está cerrada “temporeramente”.

Los pacientes son dirigidos a la sala de emergencias del hospital Caribbean Medical Center, que pertenece a los dueños de Fajardo Integrated Medical Center, LLC, la entidad que compró el hospital por unos $7 millones en el contexto del proceso de quiebra de HIMA.

El rótulo colocado a las afueras de la sala de emergencia del hospiral HIMA Fajardo. (Suministrada)

El Nuevo Día no pudo precisar, de inmediato, cuándo HIMA cerró la sala de urgencias en Fajardo, pero la situación trascendió en redes sociales en la madrugada de este viernes.

De ser el caso, el cierre de la sala de emergencia coincidió con la decisión del juez de quiebras, Enrique Lamoutte Inclán, quien el jueves, aprobó la venta de la instalación a Fajardo Integrated, pero se desconoce si los nuevos dueños ya asumieron la administración del hospital.

Este medio intentó obtener una reacción de Sara López Martin, propietaria de Fajardo Integrated y ahora del hospital que antes pertenecía a HIMA en Fajardo, pero no tuvo éxito.

Posibles consecuencias

Además de las multas administrativas, la determinación de HIMA podría tener consecuencias en el proceso de bancarrota al que se acogió el grupo hospitalario a mediados de agosto pasado, tras acumular deudas por más de $472 millones.

Para obtener el préstamo de emergencia de $7 millones por parte de Island Healthcare, LLC, y que se aprobó hace poco más de una semana, el mayor acreedor de la institución, el conglomerado se comprometió con el gobierno y los municipios a mantener en funciones todos sus hospitales y servicios.

El sábado pasado, cuando la sala de emergencias del HIMA de Bayamón también amaneció cerrada por unas cuatro horas, el director ejecutivo del Centro de Recaudación de Impuestos Municipales (CRIM), Reinaldo Paniagua Látimer, advirtió que el grupo hospitalario estaba actuando al margen de su compromiso con los alcaldes.

“La razón del financiamiento era cumplir con el pago de las nóminas de los enfermeros y médicos, así como la compra de materiales necesarios para operar”, dijo Paniagua Látimer.

“Obviamente, no fue así, porque la información que nos llega es que no se han cobrado salarios y que la razón del cierre (de la sala de emergencias) es la ausencia de falta de médicos y materiales”, denunció Paniagua Látimer en ese momento. “Es evidente que no se ha cumplido el compromiso”, aseveró entonces el funcionario.