Old Navy abre el sábado su sexta localidad en Puerto Rico

Esta es la primera Old Navy en la región este y la inauguración será este sábado, 2 de marzo a partir de las 9:00 a.m.

“En Old Navy concebimos un mejor futuro para las generaciones que vienen, y nuestra marca está sinceramente comprometida con ser parte del tejido de las comunidades a las que servimos. Old Navy se asoció con Boys & Girls Clubs of America desde hace décadas para brindar oportunidades a niños y adolescentes que necesitan asesoramiento y capacitación laboral a través del Programa This Way Onward”, reza la declaración de la empresa.