Norwalk, Connecticut - La empresa Pepperidge Farm está retirando voluntariamente cuatro variedades de Goldfish Crackers por temor a que puedan tener salmonela.

La compañía tomó el lunes la decisión después de que uno de sus proveedores de ingredientes le notificó que el polvo usado estaba contaminado.

Please take a moment to read this important message regarding four varieties of Goldfish crackers and our voluntary recall decision. For more information visit: https://t.co/Z3NHVJ2k65 pic.twitter.com/tmYvbgAU1I