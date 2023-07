Los juegos de azar son parte intrínseca de nuestra cultura, al igual que las carreras de caballo, los casinos, los juegos de gallos, ya que forman parte nuestra idiosincrasia. Por eso, el boricua puede estar “bien atrás”, pero siempre va a sacar un pesito para ver si se pega y se lleva el Powerball.

El más reciente premio de este sorteo por la suma de $1,080 millones acaba de ser adjudicado a un feliz ganador. Este es el sexto premio más elevado en la historia de los Estados Unidos. El afortunado tendrá el reto de invertir su producto de la manera más sabia. Naturalmente, el agraciado va a a destinar una porción al consumo: una nueva y más cómoda vivienda y la anhelada casa de campo o de playa resultan opciones aceptables. No obstante, el consumo excesivo de ropa de diseñador, joyas de alta gama y autos de lujo resultan opciones inaceptables y huecas. Si usted fuera el afortunado puede seguir esta guía de la manera de canalizar su fortuna.

PUBLICIDAD

A continuación nueve consejos prácticos para que su inversión crezca:

1. Construya una cartera de bienes raíces diversificada

Un plan profesional debe ser diseñado para adquirir propiedades comerciales e industriales para arrendamiento y futura venta. El propósito es que las rentas sean capitalizadas dentro de la misma cartera. Esta opción debe incluir opciones en otros mercados que no se limiten al local y que incluyan economías en crecimiento como República Dominicana, España, Chile, Panamá y Francia, entre otras. La selección de estas propiedades debe ser determinada por ofertas estudiadas y que tomen en cuenta el rendimiento de capital esperado. Entre los inmuebles debe incluir un porciento alto de propiedades destinadas a ser mercadeadas bajo plataformas confiables globales, como Airbnb.

2. Fideicomiso de Educación Superior

Debe establecerse un fideicomiso con el propósito de garantizar los fondos necesarios para que sus hijos y¿por qué no? hasta sus nietos, tengan los recursos económicos necesarios para garantizar su educación universitaria. Un síndico se designa en estos casos para garantizar la ejecución de este propósito.

3. Inversión en el mercado de valores

Una recomendación importante es crear una empresa de inversión para colocar fondos en el mercado de valores. Bajo la guía de analistas financieros debe constituirse una cartera que incluya acciones corporativas en sectores tales como tecnología, aeroespacial, manufactura, agricultura y servicios. Debe incluirse un porciento alto de empresas con un historial de crecimiento en dividendos. Hay empresas que llevan 50 años declarando dividendos trimestre tras trimestre sin fallar y que, además, ofrecen dividendos de hasta 9% en ocasiones. Acciones de estas empresas ricas en dividendos no pueden estar ausentes.

PUBLICIDAD

En el mercado actual -y tras sufrir nueve alzas por la Reserva Federal en las tasas de interés- es obligación comprar bonos corporativos y de gobierno que en estos momentos ofrecen rendimientos históricos.

4. Inversión en capital humano

Estas recomendaciones requieren de la capacidad de personal de confianza competente y de experiencia. No hay espacio para improvisaciones. Por tanto, es preciso contar con los mejores recursos humanos disponibles. Además, debe seleccionarse un grupo legal y contable del más alto calibre. Esta es una inversión necesaria para que el conjunto del plan tenga éxito.

5. Inversión en empresas (“startups”)

Existe una oportunidad particular en empresas en nacimiento o desarrollo inicial. Es este renglón donde el inversionista puede unir su capital al talento y gerencia de un empresario que posiblemente solo necesita esa aportación de capital para que el concepto y la idea del empresario se convierta en una realidad. No todos los negocios serán iguales de exitosos, pero la selección adecuada de participación de capital logrará alcanzar rendimientos de capital sorprendentes.

6. Pólizas de seguro

El manejo adecuado de una suma de esta naturaleza requiere la cobertura de diversas clases de riesgos para evitar pérdidas millonarias. Las pólizas deben incluir cubiertas para mala práctica profesional, fuego, terremoto, huracán, cubierta contra daños, póliza de incapacidad y vida, y otras cubiertas necesarias para controlar contingencias y situaciones inesperadas.

7. Filantropía

Después de haber recibido los millones de dólares es un deber moral de alguna manera reciprocar a la sociedad el bien recibido. Seleccione una causa que entienda justa y con la cual tenga una inquietud personal. Ayudar al sector de la tercera edad, educación para aquellos que no tienen los medios para entrar a universidad y fomentar el desarrollo de las artes y las ciencias en los niños son solo algunas de las múltiples opciones disponibles. Es gratificante saber que parte del capital recibido será destinado a aportar un granito de arena para hacer un mejor planeta.

PUBLICIDAD

8. Tecnología

El manejo adecuado de todas estas inversiones va a requerir una estructura sólida y de la más avanzada tecnología. Esto incluye almacenando de data en nubes y la más alta seguridad para proteger la data y los programas de ataques cibernéticos.

9. Crecimiento de capital

El propósito principal de todas estas recomendaciones y estrategias consiste en lograr el crecimiento de capital. Esto se logra mediante el recibo de fuentes de ingreso pasivas tales como rentas, dividendos y ganancias de capital. Además, se crearía una entidad juridifica separada para cada actividad y un salario en cada una como fuente de ingreso personal. El objetivo es poner a producir el producto del premio para que su familia pueda vivir cómodamente de su capitalización.

Es natural que desee viajar, conocer el mundo, tener sus comodidades y evitar carencias. No obstante, para que el dinero no se evapore en sus manos, tal y como ha pasado con múltiples protagonistas de Hollywood o atletas que no han sabido administrar sus fortunas, es necesario que estos consejos sean seguidos pensando en que no va tener tanta suerte como para que le toque el premio otra vez. Así que disfrute con alegría, prudencia y sabiduría su nueva fortuna.

El autor es abogado financiero con experiencia en la industria bancaria y derecho corporativo.