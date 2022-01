El grupo de profesionales y empresarios que componen el Concilio Empresarial de Turismo de Puerto Rico (CETPR) reiteró su apoyo al evento Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve’, el cual sobrepasó las expectativas trazadas para la celebración de la despedida de año al contabilizar a la fecha sobre $30 millones en publicidad no pagada, según detalló el gremio a través de comunicado de prensa.

“La celebración y transmisión del especial ‘Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve’ desde el Distrito del Centro de Convenciones logró posicionar lo mejor de nuestra isla a través de toda la nación americana, acaparando una audiencia de más de 18 millones de personas”, indicaron.

Afirmaron que el evento, cuyo costo total alcanzó los $4.4 millones, sirvió para proyectar a Puerto Rico, “como uno diverso, vibrante y amplio, no sólo en su música, sino a través de un extenso vídeo sobre nuestros principales atributos como país, incluyendo paisajes, cultura y gastronomía”.

El valor publicitario obtenido desde el anuncio del especial hasta el momento, mediante las menciones de Puerto Rico e impresiones en medios tradicionales y digitales, sobrepasa ya los $30 millones, y en esta cifra aún queda por contabilizar el valor estimado de la transmisión, explicaron. “Esto quiere decir que ya ha producido 7.5 veces el valor de la inversión realizada, representando además 2,056,851,509 impresiones”.

Según reportes de diferentes compañías de monitoreo mediático contratadas por Discover Puerto Rico, y dadas a conocer por la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico (PRHTA, por sus siglas en inglés), la cobertura sobre la iniciativa está presente en publicaciones como; People en Español, Forbes, Billboard, New York Times, USA Today, The Hollywood Reporter, Entertainment Weekly, TV Insider y US Weekly, entre muchos otros.

“Nos consta que, gracias a este especial, se despertó además el interés de miles de espectadores que tendrán presente a Puerto Rico como destino para sus próximas vacaciones e inyectarán la economía local con su visita. Eventos como éste son imprescindibles para el desarrollo turístico y económico de nuestra isla”, indicaron al tiempo que agradecieron el esfuerzo hecho por el gobierno.

Por su parte, el presidente de la Junta de Directores de la PRHTA, Joaquín Bolívar III, indicó que la exposición alcanzada, antes, durante y después para Puerto Rico como destino turístico en los Estados Unidos y el mundo, es mucho más significativa de lo que pudieron haber mostrado los segundos finales que algunas filiales de la cadena ABC cortaron de la programación.

“Tenemos que poner en perspectiva lo sucedido, y esto va mucho más allá de varios segundos de transmisión que no fueron vistos en algunos estados, esto es una iniciativa de comunicación 360 grados que ha tenido una gran cobertura como esfuerzo de relaciones públicas en el exterior, antes durante y después del evento cumbre, afirmándole al mundo que Puerto Rico está listo para recibir visitantes en todo momento. Ha tenido una cobertura millonaria tanto en prensa escrita y en línea, medios electrónicos, radio y redes sociales, entre otros, donde millones de personas han estado expuestas a diferentes mensajes que resaltan nuestra música, cultura, ofrecimientos, gastronomía y sobre todo que somos un destino de clase mundial”, explicó el hotelero.

“Tampoco podemos perder de perspectiva que el presupuesto asignado para esta gestión no solamente fue para la transmisión del conteo regresivo de despedida de año a través de la ABC, este presupuesto incluyó la transmisión a través de Telemundo, la contratación de los talentos para las diferentes presentaciones y los costos relacionados a toda la producción del evento, que como todos conocemos no se pudo realizar de forma presencial”, detalló Bolívar. “Es bien importante, mantener a Puerto Rico en la mente del consumidor por lo que esto ha sido una oportunidad de gran exposición en tiempos que todos sabemos son retantes para el turismo en el mundo”, culminó el ejecutivo.