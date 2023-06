Cuando la capacidad económica lo permite, no hay excentricidades suficientes.

Ante eso, múltiples empresas alrededor del mundo están capitalizando entre los gustos de un perfil de turistas adinerados, quienes apuestan por experiencias extremas, que combinan la aventura y el ultralujo.

Prueba de ello son los viajes sumergibles que ofrece la empresa OceanGate Expeditions, que perdió el rastro de su más reciente expedición abordo del sumergible turístico Titan, con cinco personas a bordo, con destino a los restos del famoso barco trasatlántico Titanic, que se hundió hace más de 100 años en el océano Atlántico.

Según la empresa, la tripulación está compuesta por cuatro personas que pagaron $250,000 para el viaje, además de Stockton Rush, el ejecutivo principal de la compañía.

OceanGate tiene su sede en Everett, Washington, y ha hecho viajes anuales al Titanic desde 2021. Según la empresa, el Titan es “el más grande de todos los sumergibles de aguas profundas” y fue fabricado de titanio y fibra de carbono.

La compañía aseguró que el sumergible cumplía con diversos estándares de seguridad, pero luego de la desaparición trascendió que fue advertida en múltiples ocasiones de que el vehículo podría sufrir problemas “catastróficos” de seguridad.

OceanGate combinaba los viajes turísticos con la presencia de científicos y alta tecnología, capaz de determinar la tasa de descomposición del Titanic y evaluar la vida marina que habita en el que bien podría ser el barco más famoso en más de un siglo.

Viajes al espacio

Además de los viajes para conocer las profundidades del mar, la experiencia de mayor exclusividad para los multimillonarios son los viajes turísticos al espacio que, por separado, impulsan los empresarios Jeff Bezos, Elon Musk y Richard Branson.

De hecho, la compañía de este último, Virgin Galactic, anunció la semana pasada que sus operaciones comerciales inicarán finales de este mes, con un primer vuelo denominado “Galactic 01″, que acogerá a miembros de la Fuerza Aérea de Italia y el Consejo Nacional de Investigación de Italia, quienes realizarán investigaciones sobre la microgravedad.

Posteriormente, en agosto, se espera que operen el segundo vuelo “Galactic 02″, que llevará al espacio a tripulantes privados.

Richard Branson, fundador de Virgin Galactic.

De acuerdo con la página web de la compañía, la experiencia abordo de una de las naves de Virgin Galactic cuesta $450,000 por unos 90 minutos de viaje. Para reservar, los clientes deben pagar $150,000.

Branson demostró el potencial de su empresa cuando en 2021 llegó al espacio junto a cinco compañeros de la organización.

El multimillonario viajó abordo del avión VSS Unity, que fue propulsado por la nave VMS Eve. Luego de alcanzar una altura de unos 10,000 pies, los tripulantes continuaron su viaje al espacio y a unas 50 millas sobre la superficie de la Tierra.

Pese a que se adelantó a su competencia, Bezos y Musk no se quedaron atrás. En ese mismo año, Blue Origin, la compañía del fundador de Amazon, envió al espacio a la nave New Shepard, que llevaba abordo a cuatro personas, incluyendo a Bezos. Una quinta persona, que había pagado $28 millones por el viaje, no pudo participar por conflictos de agenda.

Al poco tiempo, Musk también hizo historia, luego de que su empresa SpaceX completó en septiembre de este año la primera misión espacial compuesta completamente por civiles.

A la Antártida

Fuera del espacio, los turistas con mayor capacidad económica también son atraídos por viajes exclusivos a la Antártida, donde pueden conocer la flora y fauna de este continente.

Por ejemplo, la empresa White Desert, creada por el reconocido explorador Patrick Woodhead, ofrece viajes por hasta $98,500 por persona, según la página web de la organización.

Los viajeros parten desde Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, abordo de Airbus A340, pasando por el círculo polar antártico.

Una de las cápsulas de la experiencia de White Desert. (Captura)

Como parte de la experiencia, visitan el punto más bajo del planeta Tierra, realizan múltiples expediciones polares y se hospeden en unas cápsulas lujosas.

Entretanto, la compañía de expediciones de lujo en cruceros Abercrombie and Kent anunció a inicios de este año que operará un viaje en el Polo Norte desde 2024, para el que alquilará el rompehielos de lujo “Le Commandant Charcot”.