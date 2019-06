Los Ángeles — Después de 25 años de vivir en la sombra de uno de los asesinatos más notorios del país, O.J. Simpson dice que ha ingresado en una nueva etapa de su vida “sin cosas negativas”.

En una entrevista telefónica Simpson, de 71 años, dijo a The Associated Press que se siente saludable y feliz viviendo en Las Vegas.

El exjugador, que recibió el apodo de "The Juice" durante su tiempo en la NFL, añadió que ni él ni sus hijos quieren hablar mucho del 12 de junio de 1994, cuando su exesposa Nicole Brown Simpson y su amigo Ronald Goldman fueron asesinados a puñaladas, tras lo cual Simpson pasó de ser un ídolo del fútbol americano a un sospechoso de asesinato.

“No queremos revivir el peor día de nuestras vidas”, expresó. “Mi familia y yo hemos dado vuelta la página y entrado en lo que llamamos una ‘zona sin cosas negativas’. Nos enfocamos en lo positivo”.

El dolor, no obstante, sigue presente en la familia de Goldman.

“El dolor no me sofoca”, dijo su hermana Kim. “Pero, cada momento especial de mis hijos, cada momento especial mío... no puedo compartirlo con mi hermano y pienso en todo lo que se ha perdido”.

Goldman tenía 25 años y estaba devolviendo un par de anteojos de sol que la madre de Brown Simpson había dejado en el restaurante donde él trabajaba, cuando ambos fueron apuñalados decenas de veces.

El “Juicio del Siglo” de O.J. Simpson duró casi un año y se convirtió en una obsesión nacional, con denuncias de racismo, de incompetencia policial, celebridades y violencia doméstica.

Simpson fue exonerado en 1995, en un fallo que dividió al país. Los blancos, en general, pensaron que Simpson era culpable y los negros que era inocente.

El caso no ha sido resuelto y Simpson sigue insistiendo en su inocencia.

Familiares de las víctimas radicaron demandas civiles contra Simpson y en 1997 se le ordenó pagar $33.5 millones a los parientes de su exesposa y de Goldman. Parte de sus bienes fueron confiscados y rematados, pero el grueso de esa suma no ha sido abonado.

Simpson estuvo preso nueve años tras ser condenado por robo y secuestro, a raíz de un episodio en el que trató de recuperar objetos suyos mal habidos en Las Vegas, según dijo. Fue liberado en el 2017 y ha estado alejado del candelero.

Al recuperar la libertad, muchos esperaron que regresaría a la Florida, donde vivió varios años. Pero, algunos amigos lo convencieron a que se quedara en Las Vegas.

“Esta ciudad me ha tratado bien”, señaló Simpson. “Todo el mundo ofrece disculpas por lo que me sucedió aquí”.

Sin embargo, no todo ha sido color de rosas. Un mes después de su excarcelación, durante una salida a comer, se vio enfrascado en una disputa. Se le pidió que se fuese de un restaurante y se le prohibió el ingreso en el futuro.

A partir de ese episodio no hubo otros incidentes y Simpson es muy buscado por gente que quiere tomarse un ‘selfie’ con él.

Juega al golf casi todos los días. Las rodillas que le dieron gloria en la NFL fueron reemplazadas y hace poco se operó los ojos.

Simpson dijo que es muy allegado a sus hijos y a otros parientes. El funcionario que vigila el cumplimiento de los términos de su libertad bajo palabra lo autorizó a que haga algunos viajes cortos, incluyendo alguno a la Florida, donde sus hijos menores, Justin y Sydney, trabajan en el sector de bienes raíces.

Su hija mayor Arnelle vive con él la mayor parte del tiempo, pero viaja bastante a Los Ángeles.

“Estuve en Florida dos o tres veces a ver a los chicos y a viejos amigos de Miami. Incluso jugué un poco de golf con ellos”, dijo Simpson. “Pero, vivo en una ciudad de la que me enamoré. Todo marcha bien”.

Afirmó que la mayor parte de su fortuna se le fue en abogados. No obstante, declinó hablar sobre finanzas y dice que vive de pensiones.