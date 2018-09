Los estados de Carolina del Norte y Carolina del Sur declararon hoy, sábado, estado de emergencia por la tormenta tropical Florence que pudiera convertirse en huracán esta noche.

Según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) , el ciclón debe formarse en un “huracán mayor” entre el martes y el miércoles cuando pase entre Bermudas y Las Bahamas.

Florence tiene vientos 60 millas por hora, según el informe de las 5:00 p.m. del Centro Nacional de Huracanes. (Captura / NHC)

El informe del NHC de las 5:00 p.m. de hoy ubicó a la tormenta en la latitud 13.6 norte y en la longitud 22.2 oeste con una velocidad de traslación de 13 millas por hora hacia el oeste.

Se espera que la aún tormenta se acerque a la costa sureste de Estados Unidos el jueves.

El gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, declaró el estado de emergencia para dar espacio a que los ciudadanos se preparen ante la posible llegada del huracán.

We just wrapped up our first conference call with emergency response leaders from across the state. Team South Carolina is ready to respond, please make sure you and your family take steps to be prepared as well. Visit https://t.co/wa9vkSEPfL for the latest. pic.twitter.com/iJkFEuyD6x