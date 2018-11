Chico, California - Han pasado 12 días desde Christina Taft inició la frenética búsqueda de su madre, Victoria, que se negó a desalojar su casa de Paradise ante el avance de las llamas, y seis desde que dio a las autoridades una muestra de saliva para identificar unos restos que podrían ser los de su progenitora.

Por el momento no ha recibido confirmación de que su madre está muerta y dijo sentirse frustrada por lo que considera una falta de comunicación con las autoridades del condado de Butte.

"Dijeron que encontraron restos, no dijeron que eran sus restos. No me lo han confirmado en todo este tiempo”, dijo Taft el lunes.

Por el momento, 79 personas fueron declaradas muertas en el incendio más letal del país en el último siglo, pero la lista de desaparecidos sigue incluyendo 700 nombres. Aunque son menos que los casi 1,000 que tenía en la víspera, su tamaño es inexacto y los lentos avances y los días de incertidumbre suman estrés a la situación.

Más de una docena de personas aparecen en el listado como “desconocidos”, sin nombre o apellidos. En algunos casos, los nombres aparecen dos o más veces con diferentes grafías. Otros siguen en la lista tras confirmarse su deceso.

Sobrevivientes y familiares de los atrapados por el incendio en el norte de Carolina están empleando las redes sociales para dar a conocer sus casos: en algunos casos publican que sus seres queridos están a salvo mientras que en otros piden ayuda.

"Tía Dorothy sigue desaparecida. Ha habido una confusión en la oficina de policía sobre su paradero porque la sacaron de la lista”, escribió un hombre en Facebook el lunes.

“Tengo un tío y dos primos con los que no he podido entrar en contacto”, dijo una mujer también en Facebook. “Agradezco cualquier información”.

El jefe de policía del condado de Butte, Kory Honea, dijo que difundió un listado preliminar e incompleto con la esperanza de que muchas personas contactaran a las autoridades para informar que estaban a salvo. Los datos procedían de llamadas telefónicas, correos electrónicos y otros reportes, explicó.

Honea dijo que su oficina estaba trabajando con Cruz Roja para llevar un conteo de la gente que entra y sale de los albergues. Los desalojados también están ayudando a las autoridades a reducir el listado.

Mientras, los equipos encargados de buscar a las víctimas estaban en una carrera contra el tiempo ante la previsión de lluvia para el miércoles. Las precipitaciones podrían ayudar a combatir las llamas, pero también obstaculizar las labores de localización al llevarse algunos restos fragmentados y convertir las cenizas en una espesa pasta.

El incendio, que arrasó al menos 611 kilómetros cuadrados (236 millas cuadradas) y destruyó cerca de 12,000 viviendas, estaba controlado en un 70% el lunes.

La isla de Alcatraz, los tranvías de San Francisco, el Zoo de Oakland y otras atracciones de la bahía cerraron el lunes por el humo del incendio ubicado a 225 kilómetros (140 millas) de distancia.