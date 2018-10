Seúl — El secretario de Estado Mike Pompeo concluyó una visita a Corea del Norte donde se reunió con el líder Kim Jong Un para tratar de convencerlo a que abandone sus armas nucleares.



Pompeo, al llegar a Seúl, la capital surcoreana, tuiteó que se reunió con Kim y “continuamos avanzando en los acuerdos hechos en la cumbre de Singapur... Gracias por hospedarme a mí y a mi equipo”.

Had a good trip to #Pyongyang to meet with Chairman Kim. We continue to make progress on agreements made at Singapore Summit. Thanks for hosting me and my team @StateDept pic.twitter.com/mufyOKkDLw