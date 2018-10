Chiquimula, Guatemala - Una caravana con unos 2,000 inmigrantes que esperan entrar a Estados Unidos siguió su avance por Guatemala el martes mientras el presidente Donald Trump amenazó con cortar la ayuda a los países centroamericanos que no la frenen.

Los agotados hondureños recorrieron unas 30 millas para llegar a Chiquimula luego de cruzar la frontera de Guatemala en la víspera. Algunos hicieron autostop y otros iban a pie. Confiaban en que los obstáculos se apartarán de su camino y, en general, se mostraron decididos pese a las palabras de Trump.

Mientras el sofocante calor de la jornada dejaba paso a un aguacero nocturno, Norma Chacón, de 31 años, se preparó para dormir en el piso de un auditorio municipal con su hijo de 18 meses, que estaba descalzo y vestía un overol. Los residentes del municipio llevaron pan, frijoles, queso y café a los migrantes.

Chacón, que dijo que intentó vender cosméticos Avon en Honduras, dejó a sus otros dos hijos en el país, pero se llevó al más pequeño porque sigue amamantándolo.

Mientras ella se acomodaba, Trump lanzó una serie de nuevos mensajes a través de Twitter diciendo que Washington advirtió a los gobiernos de Honduras, Guatemala y El Salvador que su ayuda se suspenderá si permiten que la gente viaje desde o a través de sus países para entrar a Estados Unidos sin autorización.

We have today informed the countries of Honduras, Guatemala and El Salvador that if they allow their citizens, or others, to journey through their borders and up to the United States, with the intention of entering our country illegally, all payments made to them will STOP (END)!