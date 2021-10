El comienzo del invierno trae consigo una peculiaridad para Estados Unidos y muchos otros países del mundo: el cambio de horario.

Este cambio no llega al mismo tiempo para todas las regiones.

¿Cuándo se da en Estados Unidos? ¿Y qué significa esto? Aquí te explicamos.

El cambio de hora en la nación norteamericana será el próximo domingo, 7 de noviembre, en específico, a las 2:00 de la madrugada. Esto significa que, a esa hora, el reloj marcará en su lugar la 1:00 a.m., por lo que será necesario retrasar una hora todos los relojes.

En Puerto Rico no tenemos que cambiar la hora . Tampoco en Hawái, las Islas Vírgenes, Samoa Americana y Guam.

¿Qué otros lugares cambiarán de hora?

Más de 60 países figuran en la lista de los lugares que cambiarán de hora durante la temporada de invierno, como en gran parte de Canadá, Costa Rica, Cuba, Haití y Europa.

En México, por ejemplo, estados fronterizos como Chihuahua, Tamaulipas y Nuevo León tendrán que ajustar sus relojes a la par con el cambio en Estados Unidos. Sin embargo, el resto del país verá el cambio de hora el domingo, 31 de octubre.

¿Hasta cuándo se extiende?

El periodo de cambio de hora se extenderán en esta ocasión hasta el domingo, 13 de marzo de 2022, a las 2:00 a.m. El cambio no volverá a ocurrir hasta el domingo, 6 de noviembre de 2022, a las 2:00 a.m.

¿Por qué se hace este cambio?

El objetivo principal detrás de esta práctica es ahorrar energía. Sin embargo, son muchos los que han puesto en duda los supuestos beneficios del cambio de hora. De hecho, más de 30 estados de Estados Unidos han propuesto medidas para poner fin a la práctica anual, entre ellos California, Alabama, Georgia y Washington.