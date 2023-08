El Departamento de Corrección del estado de Colorado (CDOC) lanzó, esta semana, una investigación luego que múltiples oficiales correccionales reclutados de Puerto Rico señalaron prácticas discriminatorias y pobres condiciones de vivienda en el Complejo Correccional Buena Vista.

El portal del canal 9News, afiliado a NBC, entrevisto a un oficial correccional boricua identificado como Sean Fernández, quien resaltó que supervisores y compañeros de trabajo estadounidenses le han dicho, en repetidas ocasiones, que no hable español durante su turno de trabajo por “está en los Estados Unidos”.

Fernández dijo que fue reclutado por el CDOC y que labora en el Complejo Correccional de Buena Vista desde abril. El oficial puertorriqueño señaló que recibe una paga anual de $50,892 y un estipendio de $1,000 mensuales para gastos de vivienda. Sin embargo, las casas y apartamentos en Buena Vista son tan caros que la mayoría se han visto obligados a vivir en cubículos de ocupación doble dentro de la cárcel y por lo que pagan al CDOC $200 mensuales en “renta”.

El oficial añadió que decenas de empleados puertorriqueños viven dentro del complejo correccional y que son objeto de registros ordenados por supervisores en búsqueda de contrabando. Fernández resaltó que los registros hacia los empleados boricuas son más frecuentes que los que realizan en las celdas de los confinados.

“Me siento como un confinado. Es una falta de respeto y estoy descorazonado”, sostuvo Fernández, quien añadió que aceptó el contrado del CDOC por dos años que incluyó un boleto de ida a Denver. “Acepté el trabajo, en parte, porque me permite proveer para mi familia, pero la vida aquí no es como lo pintaron”, resaltó.

Además de vivir en cubículos de ocupación doble, Fernández dijo que los baños no proveen privacidad alguna porque los espacios no tienen puertas o divisores. Indicó que los supervisores revisan los efectos personales de los empleados puertorriqueños en registros realizados dos veces por semana.

“Hay momentos en los que tengo que proveer asistencia económica para mi familia (en Puerto Rico). Si fuese a conseguir un apartamento en Buena Vista, serían como $1,900 a casi $2,000 en renta”, enfatizó Fernández. Es por tal razón que la mayoría de los empleados boricuas pagan $200 mensuales para vivir dentro del Complejo Correccional Buena Vista.

“Siento que no somos parte de la familia azul (el color azul es asociado con agencias de ley y orden). Que no somos parte del Departamento de Corrección (de Colorado). Ellos, por momentos, nos han segregado del CDOC. Toda esta situación como que me sacó de balance. Los cubículos, en realidad, no me molestan, pero lo que sí me molesta es la falta de privacidad a la que estamos sujetos por vivir dentro de la prisión”, subrayó.

Annie Skinner, portavoz del CDOC, dijo a 9News que el departamento lanzó una investigación y que detuvo la práctica de ejecutar inspecciones de los espacios de vivienda sin anuncio previo. “El CDOC toma estas alegaciones con suma seriedad. El departamento tiene cero tolerancia contra comportamientos discriminatorios y está comprometido a fomentar un ambiente de inclusión, equidad e diversidad”, dijo Skinner.

Por su parte, Hillary Glasgow, directora ejecutiva de la unión que representa a los oficiales correccionales, WINS, añadió que “estos oficiales no son criminales y no pueden ser tratados de esa manera. Es algo totalmente inaceptable”.

“El estado, como empleador, tiene la responsabilidad de encontrar una manera segura y sensible de proveer vivienda para sus trabajadores. Todos se merecen un estándar de calidad de vida aceptable, y en especial porque estos empleados proveen un servicio al estado”, recalcó Glasgow.

El CDOC comenzó a reclutar oficiales correccionales de Puerto Rico en el 2021 al verse en la necesidad de contar con más empleados para cubrir las necesidades de las cárceles estatales.

“Aunque aplaudo al CDOC por llegar a esta solución (de vivienda para los oficiales), debieron cotejar que todo estuviese en orden antes de que llegaran. Tienen que desarrollar un mejor plan de vivienda a largo plazo para estos empleados”, aclaró Glasgow.

Mientras, Skinner sostuvo que la intención del CDOC nunca fue que los oficiales vivieran dentro de la cárcel de Buena Vista de forma permanente.

“El CDOC evalúa opciones de vivienda asequible a largo plazo para los empleados de Buena Vista. Todo el personal continúa recibiendo el estipendio de vivienda de $1,000 mensuales, y estamos analizando otras opciones para que nuestros empleados puedan encontrar viviendas”, sostuvo Skinner.

El noticiero añadió que un alto ejecutivo del CDOC visitó el complejo Buena Vista en las pasadas semanas y prometió ordenar cambios, incluyendo la designación de un comité de vivienda que establecería guías para la comunidad.

Fernández reconoció que la situación mejoró luego de dicha visita, pues los baños ahora cuenta con puertas individuales. Sin embargo, resaltó que todavía queda mucho por hacer.

“De donde yo vengo no tenía mucho, así que estoy acostumbrado a esto. Pero eso no quiere decir que nos pueden mentir para hacernos dejar nuestros hogares para luego ser objeto de maltrato”, subrayó Fernández.

El Nuevo Día preguntó al Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) si los oficiales boricuas reclutados forman parte de su plantilla, o si ostentan un acuerdo con el CDOC, y aguarda por una respuesta.