Un año después de que Jimmy Carter ingresó a cuidados paliativos, defensores esperan mayor conciencia

“Ha sido enorme que los Carter se hayan hecho tan públicos” , dijo Angela Novas, directora médica de la Hospice Foundation of America, con sede en Washington. “Ha arrojado una nueva luz sobre los cuidados paliativos y ha planteado preguntas” para que la gente aprenda más.

Siendo claros, la familia no ha confirmado si Jimmy Carter continúa en cuidados paliativos o ha sido dado de alta, como sucede a veces cuando la salud de un paciente delicado se estabiliza.

Los cuidados paliativos son para todos

Mollie Gurian es vicepresidenta de Leading Age, una red nacional de más de 5,000 agencias sin fines de lucro para el cuidado de personas mayores . Describió los cuidados paliativos como “cuidado holístico... para alguien que está tratando de vivir el final de su vida lo más plenamente posible” pero que ya no busca una cura para una enfermedad terminal.

Los cuidados paliativos ofrecen múltiples profesionales para cada paciente: Enfermeras, médicos y profesionales de servicios sociales como capellanes y consejeros seculares de duelo. Los cuidados paliativos domiciliarios incluyen visitas a domicilio, pero no atención las 24 horas del día ni atención durante un turno completo.

La elegibilidad inicial requiere la certificación de un médico de una condición terminal, con la expectativa de que una persona no viva más de seis meses. También existen parámetros específicos de la enfermedad.

La atención es más que solo el “mito de la morfina”

Los cuidados paliativos pueden evocar imágenes de “alguien drogado y postrado en cama”, pero no se trata simplemente de “proporcionar suficiente morfina para llegar hasta el final”, explicó Gurian.

De hecho, los pacientes abandonan los tratamientos curativos y muchos medicamentos. Los pacientes con cáncer ya no reciben radiación ni quimioterapia. Aquellos con Alzheimer, Parkinson u otra enfermedad neurológica degenerativa en etapa avanzada generalmente abandonan los medicamentos para el colesterol y la presión arterial y, eventualmente, los medicamentos que regulan su condición aguda.

Pero Novas y Gurian aseveraron que el tratamiento es caso por caso. Algunas agencias pueden permitir que alguien con enfermedad renal terminal reciba diálisis o tome medicamentos reglamentarios. Simplemente tienen que absorber el costo, porque es casi seguro que Medicare no paga por separado esos tratamientos.

Además, cuidados paliativos no significa necesariamente renunciar a tratamientos para ciertas complicaciones que hagan incómodo al paciente, como por ejemplo antibióticos para una infección del tracto urinario o medicamentos para llagas infectadas. Dicho esto, los pacientes o sus familias pueden renunciar a dichos tratamientos, especialmente en casos de enfermedad neurológica en etapa terminal.

Chip Carter, uno de los cuatro hijos de Jimmy y Rosalynn Carter, confirmó a The Washington Post que su madre padecía una infección grave del tracto urinario en el momento de su ingreso en un centro de cuidados paliativos y de su muerte. En esos casos, explicó Novas, a los pacientes se les administran medicamentos para controlar el dolor.

La resistencia de Jimmy Carter no es algo inusual

En 2021, la estancia promedio de los pacientes de cuidados paliativos que fallecieron fue de 92 días, calculó MedPAC. La mediana fue de 17 días, aproximadamente dos semanas más que el tiempo transcurrido entre el momento en que los Carter anunciaron que la ex primera dama había ingresado en un centro de cuidados paliativos y su muerte.

Los defensores quieren cambios y ampliación

Medicare no incluye una cláusula de seguro de atención a largo plazo, algo que Leading Age y otros defensores sostienen que Estados Unidos necesita, especialmente a medida que la generación Baby Boomer envejece.

Ese tipo de atención, dijo, ayudará a los pacientes y sus familias a absorber cargas considerables de atención que los hospitales no brindan y que los cuidados paliativos no cubren, o al menos no deberían cubrir. Una prestación de cuidados a largo plazo, por ejemplo, podría convertirse en una vía más común de atención asegurada en algunos casos de demencia.