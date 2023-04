El escenario político al que tendrá que enfrentarse el senador del Partido Popular Democrático (PPD), Albert Torres Berríos, dependerá de la severidad de los cargos que radique en su contra mañana la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei), sostuvo el presidente del Senado, José Luis Dalmau.

“Podrían ocurrir varias cosas, que se someta un caso o que se someta más de un caso o que se declare causa o que haya no causa, así que prefiero no anticipar el escenario. Normalmente no hago eso”, expresó Dalmau.

El presidente legislativo, sin embargo, sostuvo que el campo de acción del Senado sería mínimo si los cargos a radicar estuviesen relacionados a un supuesto patrón de maltrato verbal y solicitudes de dinero que se le atribuyó a Torres Berríos en contra de empleados de su oficina. Sostuvo que este asunto fue atendido por la Comisón de Ética de la Cámara Alta.

Tras conocerse del supuesto patrón, para finales del 2021, la Comisión de Ética preparó un informe en el que concluyó que el senador no solicitó dinero a sus empleados “ni de manera directa ni indirecta”, que no hubo un patrón constitutivo de acoso laboral y recomendó amonestarlo con un voto de censura y reprimenda pública. El documento no fue llevado a votación en el hemiciclo por decisión de la mayoría de los senadores.

“Ahora, esperaré a ver cómo ocurran los eventos de mañana para, si tuviese que tomar alguna decisión, basada en algún evento adicional, pues entonces evaluarlo”, expuso el líder senatorial al indicar que no le ha solicitado la renuncia a Torres Berríos, en caso de que se concrete la acusación y se encuentre causa en su contra.

Fue el pasado mes de julio que el Departamento de Justicia recomendó a la Opfei la designación de un Fiscal Especial Independiente (FEI) para el senador del distrito de Guayama por posibles violaciones de leyes especiales y el Código Penal de Puerto Rico.

Torres Berríos fue citado por la Opfei para comparecer mañana, martes, a una vista de causa para arresto a celebrarse en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan. “La información que él me ha dado todo el tiempo es que basado en los hechos que han sucedido, sus abogados están muy tranquilos, en el sentido de que le han indicado que van a trabajar el proceso de forma que todo se sepa y pueda salir bien”, añadió Dalmau.

El líder del PPD dijo que hoy no ha podido conversar con Torres Berríos, pero indicó que habló con él la semana pasada, luego de que comenzara a circular la información. Entonces, el senador le confirmó la citación. “También me dijo que iba a excusarse de la sesión de hoy (lunes), ya que iba a estar en reuniones con sus abogados”, señaló.

El tema fue objeto de discusión durante un caucus que celebró esta mañana la delegación de PPD. Dalmau confirmó que compañeros legisladores le cuestionaron sobre el futuro del legislador y posibles acciones, pero éste les insistió en que hay que esperar a conocer la naturaleza de los cargos.

Abordado sobre el panorama político al que podría enfrentarse el senador, Dalmau indicó que el Reglamento del PPD, en su Artículo 243, establece que cuando “se determinase causa probable, para arresto o citación, ante un Tribunal por delito público, grave o menos grave, que implique depravación moral, el presidente del Partido podrá declarar su suspensión por todo el tiempo que transcurra hasta que el caso fuere resuelto por los Tribunales”.

La separación del escaño, sin embargo, es una determinación que quedaría en mano de los compañeros senadores, según establece la Constitución, puntualizó el también presidente del PPD.